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Мурманская область. Арктика (16+)10.03.20 12:56

Замер температуры сотрудников на работе законно - Роскомнадзор

Работодатели на предприятиях и в офисах могут использовать тепловизоры для измерения температуры сотрудников без их согласия. Требования закона «О персональных данных» в этом случае не нарушаются. Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора.

В ведомстве пояснили, что поводом для разъяснений стали запросы работодателей-операторов персональных данных - о допустимости использования тепловизоров для измерения температуры работников, посетителей предприятий и организаций для предотвращения распространения коронавируса.

Как уточняется в сообщении ведомства, температура тела - это сведения о состоянии здоровья. Они относятся к специальной категории персональных данных. Их обработка без согласия гражданина по закону допускается (часть 2.3 ст.10 закона «О персональных данных»), если ведётся в соответствии с трудовым законодательством.

В ст. 88 ТК РФ сказано, что работодатель не вправе запрашивать информацию о состоянии здоровья работника. Исключение составляют данные, на основании которых можно сделать заключение о возможности выполнения сотрудником своих обязанностей. «Поскольку меры по выявлению заболевания связаны с определением возможности выполнения трудовых функций, согласия работника на измерение температуры не требуется», - поясняют в Роскомнадзоре.

Показатели тепловизора ведомство рекомендует уничтожать в течение суток после их получения.

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