Заместитель генерального прокурора России Алексей Захаров провёл приём граждан Мурманской области

Заместитель генерального прокурора России Алексей Захаров в ходе рабочего визита в Мурманскую область провёл приём граждан в режиме видеоконференции. На связь с северянами, помимо руководителя федерального надзорного ведомства, вышли губернатор Андрей Чибис и новый прокурор области Сергей Паволин.

Обращения жителей Заполярья касались в основном вопросов соблюдения законности в сфере ЖКХ. Так, заявительница из Кировска пожаловалась на бездействие управляющей компании. В многоквартирном доме, где женщина проживает вместе с несовершеннолетними детьми, не первый год протекает кровля. В результате чего косметический ремонт пришеё в негодность.

«Проведём дополнительную проверку. Если условия проживания неудовлетворительные, попросим муниципалитет решить вопрос с предоставлением временного жилья. Но, главное, отремонтировать крышу, и привлечь к ответственности управляющую организацию», – прокомментировал глава региона.

Жительница Кандалакши обратилась к замгенпрокурору России с просьбой продлить маршрут школьного автобуса до остановки «ДРСУ». Сейчас детей довозят до конечной остановки «Лесозавод». Прокурор Кандалакши Владимир Лоскутов сообщил, что вопрос по изменению пути следования автобуса будет рассмотрен на ближайшей комиссии по безопасности дорожного движения при администрации.

Северяне также указывали на нарушения прав инвалидов на доступную среду, прав несовершеннолетних на безопасные условия обучения и перевозки на школьных автобусах, непредоставление льгот как жителям районов Крайнего Севера.

В ходе приёма граждан Алексеем Захаровым совместно с губернатором Андреем Чибисом и прокурором области Сергеем Паволиным всего рассмотрено 12 обращений. По каждому из них организована проверка, ход и результаты которых находятся на личном контроле заместителя генерального прокурора РФ, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.