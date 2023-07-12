Заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев встретился со студентами из Санкт-Петербурга

Студенческий медицинский отряд из Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова прибыл в Печенгскую центральную районную больницу для прохождения практики.

В течение месяца 18 студентов 2-5 курсов лечебного факультета будут трудиться в отделении сестринского ухода, поликлинике и женской консультации, в приемном, терапевтическом, акушерско-гинекологическом и хирургическом отделениях больницы в Заполярном и Никеле.

«Рад приветствовать будущих медиков на Кольской земле. За время практики студенты приобретут необходимые практические навыки под присмотром опытных наставников, что поможет им в дальнейшем обучении и выборе направления в профессии. Очень рад, что в ходе нашей встречи ряд старшекурсников выразил свое желание трудоустроиться по окончании вуза на работу в Мурманскую область, в том числе благодаря мерам социальной поддержки, которые приняты для привлечения медицинских кадров», – отметил заместитель губернатора – министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

Фото: https://gov-murman.ru