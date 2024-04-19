Заместитель губернатора Алексей Лыженков поздравил жителей Североморска с Днём города

В Североморске праздничным концертом на сцене Дворца культуры «Строитель» отметили 73 годовщину со дня образования флотской столицы. Участие в мероприятии принял заместитель губернатора Мурманской области Алексей Лыженков.

«Уважаемые жителя Североморска, гости города, дорогие друзья! К сожалению, Андрей Владимирович не смог приехать и поздравить вас. Я думаю, что вы с пониманием отнесетесь к сложившейся ситуации. Он поручил эту почётную миссию мне. И не только почётную, но и для меня, наверное, приятную, потому что в своё время я тоже почти 16 лет был североморцем. Для меня это действительно вдвойне приятно, поздравить сегодня город с днём рождения и передать тёплые слова поздравлений от губернатора», – отметил Алексей Лыженков.

Со сцены Дворца культуры он зачитал памятный адрес губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Вице-губернатор обратился ко всем жителям флотской столицы, которые не только работают во благо процветания родного города, но и отдают ему частичку своего сердца, тепло своей души. Ведь несмотря на суровые условия, жителей флотской столицы всегда отличал истинный патриотизм и большая любовь к родному краю.

«Североморск – важнейший город не только для Мурманской области, но и для всей нашей большой страны. Он был и остаётся надёжным форпостом Отечества на северных рубежах. Его прошлое, настоящее и будущее неразрывно связано со знамёнами Северного флота. Мы храним память о подвигах героев прошлых лет и гордимся нашими военнослужащими, которые сегодня с оружием в руках встали на защиту России. От всего сердца желаю Североморску новых ярких страниц в его славной истории, а североморцам здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях», – говорится в поздравлении главы региона.

Перед началом концерта Алексей Лыженков принял участие в награждении сотрудников администрации ЗАТО город Североморск. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и компетентность заместитель губернатора вручил Почётные грамоты, Благодарности и Благодарственные письма от главы региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, с приветственными словами к жителям флотской столицы обратились председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, сенатор Российской Федерации Татьяна Сахарова, врио заместителя командующего Северным флотом Олег Недбайлов и председатель Совета депутатов ЗАТО Североморск Евгений Алексеев.

Подарком для жителей города в этот день стал концерт эстрадного певца Дениса Клявера.

Фото: https://gov-murman.ru