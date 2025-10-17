В Мурманской области заработала служба поддержки для родителей «Ты не одна»Мурманский областной краеведческий музей отметит 99-летие Днём открытых дверей
Мурманская область. Арктика (16+)17.10.25 12:30

Заместитель губернатора Анна Головина и министр спорта региона Светлана Наумова проинспектировали ход строительства фиджитал-центра в городе Мурманске

Объект в высокой степени готовности: завершаются отделочные работы и начинается этап настройки специализированного оборудования.

«Первый фиджитал-центр построен в Мурманске по губернаторскому плану «На Севере – жить!» при поддержке главы региона Андрея Чибиса. Уникальное пространство рассчитано в первую очередь для нашей молодёжи и сочетает в себе киберспорт, занятия в виртуальной реальности, физическую активность на открытом воздухе. Подрядчику поставлена задача – обеспечить высокое качество работ и в ближайшее время открыть двери центра для жителей и гостей города», – сказала Анна Головина.

На текущий момент строители полностью завершили монтаж сантехнических систем, укладку стеновых плит и напольной плитки. Активно ведутся электромонтажные работы (готовность 95%), установка потолочных конструкций (более 90%) и облицовка стен плиткой (95%). Специалисты приступили к начальному этапу настройки высокотехнологичного оборудования фиджитал-центра.

«Фиджитал-центры сейчас строятся по всей стране. Их смысл – совместить цифровой спорт и реальный, чтобы молодые люди могли соревноваться и в виртуальной реальности, и на спортивной площадке. С помощью современных цифровых технологий мы сможем привлечь ещё больше молодёжи к активному и здоровому образу жизни», – отметила Светлана Наумова.

В центре создают зоны с устройствами виртуальной реальности, их оснастят компьютерными и консольными играми. Все внутренние пространства объединят единой IT-системой, которая предоставит посетителям возможность формировать команды, организовывать турниры, получать задания, отслеживать личные достижения и спортивный прогресс в специальном рейтинге. Кроме того, на прилегающей территории обустроены универсальные спортивные площадки для мини-футбола, стритбола и воркаута.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555313/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Последние комментарии

Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
Ira89
08.10.25 23:18
Не могу понять, что уважаемый глава региона имеет ввиду под словами "отток населения". Даже, если учесть, что из Кольского Заполярья стали меньше уезжать люди, то со смертностью и рождаемостью ничего
Комментарий к новости:Уникальный опыт региона по реализации комплексного плана развития «На Севере – жить!» представлен в Москве на II Международном симпозиуме «Создавая будущее»
