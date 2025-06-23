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Мурманская область. Арктика (16+)23.06.25 10:00

Заместитель губернатора Анна Головина оценила ход ремонтных работ и модернизацию организаций СПО

Заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина 19 июня оценила ход ремонтных работ и модернизацию организаций среднего профессионального образования, расположенных в областном центре. Рабочая поездка началась с посещения Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота. До начала учебного года объект капитально отремонтируют. В плане – обновление фасадов учебных корпусов, выполнение электромонтажных работ, замена окон и дверей, а также установление архитектурной подсветки.

В колледже обучаются более 1500 студентов по 23 образовательным программам. В 2025 году на его базе создадут кластер СПО «Мурманский строительный» и откроют девять новых пространств: лабораторию экспертизы в строительстве, полигон строительной и дорожной техники, электромонтажный участок, слесарно-сварочный участок, каркасное домостроение и другие.

Всего на эти цели предусмотрено свыше 250 млн рублей в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и программы «Профессионалитет».

«Правительство Мурманской области и губернатор Андрей Чибис уделяют большое внимание подготовке востребованных кадров для экономики региона, в том числе в среднем профессиональном образовании. Девять наших колледжей в различных отраслях вошли в ТОП-10 национального рейтинга, который сформирован по показателям – уровень трудоустройства и уровень заработной платы выпускников. Это результат системной работы. Мы последовательно обновляем инфраструктуру и для занятий студентов, и для их комфортного проживания», – отметила вице-губернатор.

Следующей точкой маршрута стал Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева, который занял первое место в отрасли «Сельское хозяйство» национального рейтинга. Здесь завершены масштабные работы по обновлению инфраструктуры: полностью модернизированы семь компьютерных классов, создано 95 рабочих мест, переоснащены 17 учебных зон, включая лаборатории, мастерские и тренажерные комплексы.

«В прошлом году в колледже открыли образовательно-производственный центр «Арктический рыбопромышленный». Мы видим современное оборудование, новые лаборатории, мотивированных студентов. Средний балл при поступлении в одно из старейших в рыбной отрасли учебных заведений – более 4-х, конкурс в 2024 году конкурс составил 11 человек на место. Все эти показатели говорят о том, что специальности востребованы среди молодежи», – сказала Анна Головина.

В 2024 году в ММРК поступили учиться ребята из 19 регионов России, 11 отличников получают губернаторскую стипендию – по 10 тысяч рублей ежемесячно.

«Мы продолжаем реализацию мероприятий в рамках плана «На Севере – жить!». В этом году на развитие инфраструктуры направлено более 900 миллионов рублей. Это средства, прежде всего, в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Крупнейшие предприятия региона – «НОВАТЕК», «ФосАгро», «СЗФК», «Лавна», «КГМК» – также участвуют в этой работе. В 2025 году будет создано не менее 23 лабораторий. Наша цель – дать студентам качественное образование, чтобы они учились, жили и работали в Арктике», – отметила министр образования и науки Диана Кузнецова.

 

 

 

Фото (Сергей ЕЩЕНКО): https://gov-murman.ru/info/news/548789/#&gid=1&pid=6

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