Заместитель губернатора Анна Головина провела экскурсию для заполярных студентов по маршруту «Победный Мурманск: город, который не сдался»

Заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина провела экскурсию для студентов Мурманского технологического колледжа сервиса по маршруту «Победный Мурманск: город, который не сдался». Мероприятие прошло в рамках всероссийского проекта «Экскурсия со Знанием» и приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Первой точкой маршрута стал мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Студенты возложили цветы к подножию «Алёши» в знак глубокой благодарности и признательности героям, отстоявшим свободу нашей Родины.

«Экскурсия посвящена 80-летию Великой Победы и 40-летию присвоения Мурманску почетного звания города-героя. Важно помнить, что каждая жизнь, отданная за свободу и независимость, — это не просто цифры в истории. Это судьбы, мечты и надежды миллионов людей. Мы не имеем права забывать тех, кто сражался, кто жертвовал собой ради нашего будущего. Наш долг — сохранить и передать память следующим поколениям», – обратилась к участникам Анна Германовна.

В рамках экскурсии вице-губернатор рассказала студентам о Зелёном мысе, который был стратегическим пунктом обороны Мурманска. Участники узнали об истории боев в Заполярье, героизме и самоотверженности мурманчан, которые в тяжелейших условиях смогли отстоять наш край.

Далее маршрут включал посещение мемориального комплекса «Стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны». Студенты ознакомились с фотографиями легендарного военного корреспондента Евгения Халдея, запечатлевшего разрушенный Мурманск после вражеских бомбардировок. Финальной точкой маршрута стал Мурманский областной краеведческий музей.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, проект «Экскурсия со Знанием», организованный Российским обществом «Знание», стартовал 3 марта и охватывает все 89 субъектов страны. Его цель — сохранить историческую память о войне, укрепить уважение к подвигу предков и воспитать у молодежи чувство патриотизма.

Фото (Сергей ЕЩЕНКО): https://gov-murman.ru/info/news/