Заместитель губернатора Анна Головина вручила награды победителям регионального тура VIII Национальной премии «Корпоративный музей»

В Мурманске завершился региональный тур Северо-Западного федерального округа VIII Национальной премии «Корпоративный музей».

Столица Кольского Заполярья впервые стала площадкой для проведения события. Торжественная церемония награждения победителей прошла в конгресс-отеле «Меридиан». Награды в номинации «Развитие территорий» вручила заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина.

«Для нас большая честь принимать такое значимое мероприятие в столице Русской Арктики. Отмечу, что сохранение исторической памяти и развитие музейного дела — приоритетные направления народной программы «На Севере – жить!». И это не просто лозунг, а план действий для создания комфортных условий, чтобы люди хотели здесь жить, работать и растить детей. Именно через историю предприятий, через судьбы людей, стоявших у истоков освоения Арктики, мы воспитываем чувство гордости за свою малую родину и укрепляем связь поколений. Особенно значимо для нас, что мероприятие проведено в Год столетия музейного дела Кольского Севера и 110-летия Мурманска. Уверена, что участие в премии даст импульс для развития корпоративных музеев, а Мурманск запомнится как место, где рождаются новые проекты и идеи», — отметила вице-губернатор.

Всего на конкурс поступило 47 проектов от 36 музеев из 10 субъектов СЗФО. Победителем в номинации «Развитие территорий» стал Музей истории Котласского целлюлозно-бумажного комбината из Архангельской области. Мурманскую область на конкурсе представил Музей Кольской энергосистемы Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» из посёлка Мурмаши. В номинации «Музейное исследование» музей удостоен специальной награды за проект «Остаться человеком… Туломстрой, Г.Н. Гамон-Гаман». Гран-при регионального тура получил Корпоративный музей Светогорского ЦБК из Ленинградской области.

«Национальная премия «Корпоративный музей» — единственный в мире конкурс, объединяющий промышленные музеи в профессиональное сообщество. Премия проводится с 2018 года, и сейчас идет уже восьмой сезон. Это первый региональный тур для музеев Северо-Западного федерального округа, и Мурманск стал достойной площадкой для такого события. Корпоративные музеи сегодня решают важнейшие задачи: они становятся точками притяжения на своих территориях, ведут профориентационную работу со школьниками, сохраняют историю не только предприятий, но и целых регионов. Это мощный инструмент просвещения и воспитания, который помогает закрывать кадровые вопросы и укреплять культурные связи между территориями. Уверена, что премия и дальше будет способствовать развитию этого института», — подчеркнула генеральный директор Национальной премии «Корпоративный музей» Наталья Нечаева.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, с 7 по 9 июля участники регионального тура не только защищали свои проекты, но и знакомились с культурным и промышленным наследием Кольского Заполярья. Для гостей организовали экскурсии в Мурманский областной краеведческий музей, выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин», а также в Кировск и Хибинский горный массив с посещением Музейно-выставочного центра «Апатит» и Полярно-альпийского ботанического сада-института КНЦ РАН. Партнёром регионального тура выступило Частное учреждение культуры «Интерактивный центр «ФосАгро».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570992/#&gid=1&pid=1