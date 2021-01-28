Заместитель губернатора Дмитрий Филиппов ознакомился с работой учреждений, подведомственных региональному Минприроды

Заместитель губернатора Дмитрий Филиппов ознакомился с деятельностью Регионального центра лесного и экологического контроля, подведомственного министерству экологии и природных ресурсов Мурманской области. Напомним, в соответствии с изменениями, внесенными в распределение обязанностей между заместителями губернатора, с 18 января Дмитрий Филиппов курирует в том числе деятельность регионального Минприроды.

По итогам посещения Центра вице-губернатор озвучил набор первоочередных задач по повышению эффективности работы учреждения.

«Перед этим центром стоят очень масштабные задачи, но в то же время есть ряд проблем, которые нам предстоит решить для того, чтобы повысить эффективность работы этой структуры. Я сейчас говорю об обновлении материально-технической базы и решении инфраструктурных проблем. Зданию, где находится сегодня центр, требуется ремонт, необходимо решить проблему с сетями. Работы предстоит много», – отметил Дмитрий Филиппов.

Региональный центр лесного и экологического контроля, созданный в 2020 году для повышения уровня контроля в лесах, объединил 10 лесничеств, расположенных на территории Мурманской области, а также инспекторский состав Дирекции особо охраняемых природных территорий. Такая реорганизация позволила увеличить численность государственных лесных инспекторов на 70% за счёт сокращения административно-управленческого персонала, исключить неэффективное расходование бюджетных средств, наделить центр полномочиями экологического и охотничьего надзора, повысить контроль за туристами в наиболее популярных местах отдыха. Кроме того, объединение позволило максимально эффективно начать использовать технику и материально-техническую базу. В прошлом году для нужд центра были приобретены несколько квадроциклов, отечественные внедорожники и прицепы для перевозки техники.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Дмитрий Филиппов посетил также Мурманскую базу авиационной охраны лесов и ознакомился с работой учреждения, на базе которого ежегодно формируются десантно-пожарные команды, которые обеспечивают тушение возгораний в лесах в пожароопасный период. Охраняемая площадь лесов субъекта составляет – более 9,4 млн гектаров. Но в прошлом году силами специалистов выполнялись работы по охране лесов и других ведомств, например, Лапландского заповедника и заповедника Пасвик.