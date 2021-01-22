Заместитель губернатора Дмитрий Филиппов проконтролировал ход работ на площадке рекультивации пометохранилища птицефабрики «Снежная»

В рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» продолжается рекультивация пометохранилища бывшего ОАО «Птицефабрика «Снежная». Вместе с и.о. министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Сергеем Носаревым объект посетил заместитель губернатора Мурманской области Дмитрий Филиппов.

Сейчас на площадке силами подрядной организации ведется монтаж природоохранного оборудования по очистке и обеззараживанию накопленных за годы работы отходов. По оценке специалистов, предстоит обезвредить более 200 тысяч тонн куриного помета IV класса опасности. На объекте идет установка специализированных цистерн – шламонакопителей, в которые будет производиться откачка стоков. В феврале на бетонные основания подрядчик произведет монтаж очистного оборудования. В ближайшее время подведут ЛЭП.

«В процессе проведения работ осуществлен забор и анализ проб стоков из пометохранилища, профильные специалисты обеспечивают экологический мониторинг за состоянием и изменением параметров окружающей среды на объекте. Также на производственной площадке установлены камеры видеонаблюдения, работающие в онлайн-режиме», – отметил заместитель губернатора Дмитрий Филиппов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, после завершения выемки отходов пометохранилища, их очистки и обеззараживания образовавшийся котлован будет засыпан грунтом, а территория благоустроена.