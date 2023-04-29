Заместитель губернатора Елена Дягилева наградила призёров юбилейного конкурса «Учитель года – 2023»

В центре образования «Лапландия» вчера состоялась торжественная церемония подведения итогов регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» – «Учитель года Мурманской области – 2023». Финалистов на сцене поздравила заместитель губернатора Елена Дягилева.

В своем приветственном слове вице-губернатор поздравила участников и жюри с завершением конкурса, отметив особую значимость мероприятия в Год педагога и наставника, а также в юбилейный для Мурманской области год.

«Среди педагогов нет случайных людей. Ваш труд, умение созидать, видеть и развивать потенциал ребенка – призвание, заслуживающее огромного уважения. От имени губернатора Андрея Чибиса и от себя лично благодарю участников за искренность и преданность выбранному делу», – отметила Елена Дягилева.

В этом году свой профессионализм, мастерство, умение понимать любой детский коллектив демонстрировали 23 педагога из 13 муниципалитетов. В течение пяти конкурсных дней они проводили открытые уроки, беседы со школьниками, мастер-классы, участвовали в пресс-конференции. В состав жюри конкурса впервые вошли ветераны и заслуженные работники образования региона.

В номинации «Дебют» XXX регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» победителем стала учитель истории и обществознания мурманской гимназии № 10 Анастасия Палагутина. Молодой педагог получила диплом и премию правительства Мурманской области в размере 50 тысяч рублей.

Призёрами в основной номинации стали учитель начальных классов мурманской школы № 37 Анжелла Двинина и учитель химии и биологии Туломской школы Кольского района Светлана Николаева. Звание «Учитель года Мурманской области – 2023» учитель литературы мурманской гимназии № 2 получила Ирина Страшнова.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, по решению губернатора размер премий в последние годы был существенно увеличен: призёры и победитель конкурса получают 100 и 300 тысяч рублей соответственно. Мурманчанка Ирина Викторовна будет представлять Мурманскую область на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Учитель года России» в Москве.

Дипломы участников и дебютантов конкурса на сцене «Лапландии» вручала министр образования и науки Диана Кузнецова.

«С каждым годом уровень участников конкурса растёт, педагоги открыты всему новому, что предлагает сегодняшний день, используют в работе современные сервисы и инструменты. Но главное – они остаются верными выбранной профессии, кредо которой – любить и понимать детей», – подчеркнула глава профильного ведомства.

Фото: https://gov-murman.ru