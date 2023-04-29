Марина Табейкина: о мужской психологии, или Некритичные отношения в семьеСпециалисты Минприроды Мурманской области проверят экологическую обстановку на озере Имандра после падения истребителя
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)29.04.23 11:30

Заместитель губернатора Елена Дягилева наградила призёров юбилейного конкурса «Учитель года – 2023»

В центре образования «Лапландия» вчера состоялась торжественная церемония подведения итогов регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» – «Учитель года Мурманской области – 2023». Финалистов на сцене поздравила заместитель губернатора Елена Дягилева.

В своем приветственном слове вице-губернатор поздравила участников и жюри с завершением конкурса, отметив особую значимость мероприятия в Год педагога и наставника, а также в юбилейный для Мурманской области год.

«Среди педагогов нет случайных людей. Ваш труд, умение созидать, видеть и развивать потенциал ребенка – призвание, заслуживающее огромного уважения. От имени губернатора Андрея Чибиса и от себя лично благодарю участников за искренность и преданность выбранному делу», – отметила Елена Дягилева.

В этом году свой профессионализм, мастерство, умение понимать любой детский коллектив демонстрировали 23 педагога из 13 муниципалитетов. В течение пяти конкурсных дней они проводили открытые уроки, беседы со школьниками, мастер-классы, участвовали в пресс-конференции. В состав жюри конкурса впервые вошли ветераны и заслуженные работники образования региона.

В номинации «Дебют» XXX регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» победителем стала учитель истории и обществознания мурманской гимназии № 10 Анастасия Палагутина. Молодой педагог получила диплом и премию правительства Мурманской области в размере 50 тысяч рублей.

Призёрами в основной номинации стали учитель начальных классов мурманской школы № 37 Анжелла Двинина и учитель химии и биологии Туломской школы Кольского района Светлана Николаева. Звание «Учитель года Мурманской области – 2023» учитель литературы мурманской гимназии № 2 получила Ирина Страшнова.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, по решению губернатора размер премий в последние годы был существенно увеличен: призёры и победитель конкурса получают 100 и 300 тысяч рублей соответственно. Мурманчанка Ирина Викторовна будет представлять Мурманскую область на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Учитель года России» в Москве.

Дипломы участников и дебютантов конкурса на сцене «Лапландии» вручала министр образования и науки Диана Кузнецова.

«С каждым годом уровень участников конкурса растёт, педагоги открыты всему новому, что предлагает сегодняшний день, используют в работе современные сервисы и инструменты. Но главное – они остаются верными выбранной профессии, кредо которой – любить и понимать детей», – подчеркнула глава профильного ведомства.

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Может ли гуманитарий стать айтишником и много зарабатывать: реальная история, лайфхаки и раскрытие мифов
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-

Последние комментарии

Вера В.
27.04.23 20:26
Положительные изменения очень заметны и приятны для всех жителей города. Спасибо Юрию Сердечкину и его команде. Вы упомянули и два новых детсада. Один из них построили на нашей улице Орликовой. Очень
Комментарий к новости:Депутаты городского Совета Мурманска отчёт главы администрации города Юрия Сердечкина за 2022 год приняли единогласно
Кудинова Н.Н.
23.04.23 10:11
Что такое вокзал? Это транспортный узел обеспечивающий как ротацию составов поездов, так и размещение в них пассажиров для дальних и ближних поездок. Большая часть граждан прибывает на посадку или в
Комментарий к новости:Мурманчане проявляют живой интерес к ремонту на привокзальной площади города
Владислав
14.04.23 17:42
Говорить красиво это одно, а что то сделать для людей это обсолютно другое. Человек может быть и с двойками в аттестате, но добрый и знающий своё дело, а может быть отличником который только рот умеет
Комментарий к новости:Как стать помощником депутата за месяц
-Правовая консультация (18+)Каждая десятая компания проверяет сотрудников на полиграфе: стоит ли его бояться, как пройти и можно ли отказаться?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире13:35«Хорошие новости». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Птицы, как мы». Полнометражный мультфильм (6+)
-PRO Деньги (16+)Россияне мечтают о пенсии в размере 47 тысяч рублей в месяц-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился на 1,83 рубля, доллар похудел на 1,05 рубля-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС: энергоблок №1 включён в сеть после планового ремонта-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 2 мая-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в мае
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика