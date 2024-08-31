Заместитель губернатора Елена Дягилева пожелала успешных стартов участникам финала чемпионата России по автомобильному спорту

В Полярных Зорях дали старт финальному этапу чемпионата России по автомобильному спорту в дисциплине «трофи-рейд». За звания лучших будут бороться сотни спортсменов из разных точек страны: от Санкт-Петербурга и Петрозаводска до Барнаула и Нижневартовска. Удачи участникам пожелала заместитель губернатора Елена Дягилева.

«Мы гордимся тем, что именно в Мурманской области был дан старт первому официальному трофи-рейду. С этих соревнований началась история длиною в 30 лет, на протяжении которых тысячи участников покоряли сложные заполярные трассы. Желаю спортсменам драйва и эмоций на трассе. Без приключений точно не обойдется, но ведь каждый из вас именно за ними и приехал в Полярные Зори, где начинается легентарный «Арктик Трофи»! Удачи на финише!», – сказала вице-губернатор.

В гонке по бездорожью традиционно принимают участие и спортсмены из Мурманской области. Регион будут представлять экипажи из Кандалакши, Ревды, Полярных Зорь и Мурманска. Вместе с министром спорта Светланой Наумовой Елена Дягилева пожелала заполярным спортсменам победы, выразив признательность участникам соревнований, а также региональной федерации, которую возглавляет Дмитрий Ходий, за популяризацию автомобильного спорта в Мурманской области.

Финальный этап чемпионата России по автомобильному спорту проходит в Мурманской области с 30 августа по 2 сентября. На протяжении двух дней спортсменам предстоит преодолеть трассы близ Африканды протяжённостью в 150 км, показав мастерство управлением внедорожниками в дисциплинах трофи-рейд «ТР1», трофи-рейд «ТР2» и трофи-рейд «Абсолютный».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, церемония награждения запланирована на 2 сентября. Трофи-рейды России берут свое начало с 1994 года, когда в Заполярье был дан старт первому официальным соревнованиям. Идейным вдохновителем рейда являлся Евгений Ведерников.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/