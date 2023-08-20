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Мурманская область. Арктика (16+)20.08.23 10:00

Заместитель губернатора Елена Дягилева провела заседание межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и их семей

Темами мероприятия стали предоставление реабилитационных услуг на базе действующих в Мурманской области реабилитационных отделений учреждений здравоохранения, содействие в части поиска работы и итоги деятельности регионального филиала Государственного фонда «Защитники Отечества».

«Поддержка участников специальной военной операции и их семей – один из приоритетов работы регионального правительства. В этом направлении особенно важен комплексный подход: необходимо уделять внимание всем сторонам жизни северян, выполняющих свой долг, героев, вернувшихся из зоны проведения СВО, и их близких. Для этого в Мурманской области уже выстроена эффективная межведомственная коммуникация, реализуется пакет федеральных и региональных мер поддержки, создан Центр поддержки семей и успешно функционирует филиал фонда «Защитники Отечества». Наша общая задача – продолжить оперативно реагировать на запросы, независимо от того, какой сферы они касаются», – подчеркнула Елена Дягилева.

Как отметила и.о. министра здравоохранения Мурманской области Екатерина Сулима, участники специальной военной операции являются приоритетной группой при получении медицинских услуг в учреждениях региона. При решении вопросов, связанных со здоровьем данной категории северян, в том числе предоставлении реабилитационных услуг, к каждому применяется индивидуальный подход. Северяне, принимавшие участие в СВО, а также члены их семей могут воспользоваться бесплатной психологической помощью. Для этого действует круглосуточный телефон доверия, оказываются консультации на базе учреждений региона, открыты кабинеты в поликлиниках г. Мурманска и центральных районных больницах различных муниципалитетов.

Не менее важным вопросом, который обсудили в рамках заседания межведомственной комиссии, стали программы, которые содействуют занятости участникам СВО.

«Кадровые центры региона оказывают участникам СВО, уволенным с военной службы, и членам их семей комплекс услуг, в который входит профессиональная ориентация, содействие в поиске подходящей вакансии и началу осуществления предпринимательской деятельности. Кроме того, наряду с другими категориями северян участники СВО могут бесплатно пройти профессиональное обучение и получить дополнительное образование в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография»», – поделился министр труда и социального развития Сергей Мякишев.

Глава профильного ведомства также пояснил порядок выплаты пособия по безработице участникам СВО, вставшим на учет в Центры занятости населения в соответствии с поступившими рекомендациями Минтруда России.

Говоря о деятельности мурманского филиала Государственного фонда «Защитники Отечества», его руководитель Жанна Макарова рассказала, что с начала работы в организацию обратилось 520 человек, уже поступило 702 вопроса, из которых решены более 400. Команда филиала продолжает налаживать взаимодействие со структурами, которые также работают с участниками СВО и их семьями: уже заключено 20 соглашений о сотрудничестве с профильными министерствами, ведомствами и организациями, что позволяет оперативно и эффективно решать даже сложные вопросы.

«Благодаря тесному сотрудничеству с коллегами из других филиалов, наши земляки, участники СВО, находящиеся в других областях, окружены заботой и находятся на сопровождении социальных координаторов. Каждый конкретный случай остаётся под контролем нашего филиала. Важным направлением деятельности филиала является патриотическое воспитание. За два с небольшим месяца организовано 16 мероприятий, в том числе, встреча молодых северян с бойцами и ветеранами, автопробег ко Дню ВДВ, тематические события с участием школьников региона», – поделилась Жанна Макарова.

Совместно с Министерством образования фонд организует встречи ветеранов СВО с учащимися. Одна из них состоялась в рамках акции «Солдатский треугольник» в городском оздоровительном лагере, работающем на базе школы №58 Мурманска.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, руководитель регионального филиала фонда в ходе доклада анонсировала серию радиопередач, объединённых общим названием «Защитники Отечества» и посвящённых различным аспектам деятельности организации.

Наряду с членами межведомственной комиссии участниками заседания стали представители различных ведомств, общественных организаций и объединений, а также военно-политического управления Северного флота.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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