Заместитель губернатора Елена Дягилева: Североморск может гордиться своими учреждениями культуры

Заместитель губернатора Елена Дягилева вчера совершила рабочую поездку в ЗАТО г. Североморск. Как подчеркнула вице-губернатор в ходе визита, об учреждениях культуры муниципалитета неслучайно знают далеко за пределами Мурманской области: в них работают по-настоящему талантливые люди, которые на высоком уровне реализуют свои идеи и проекты.

«Во время посещения местного Дворца культуры «Строитель» мы убедились, что это учреждение достойно дальнейшего развития и вложения средств, – отметила вице-губернатор. – Здесь трудятся настоящие энтузиасты, благодаря талантам которых о Мурманской области узнают жители других регионов и даже стран».

В ближайшие годы облик фасада Дворца культуры «Строитель» может измениться – сейчас специалисты разрабатывают проектно-сметную документацию, чтобы затем предложить объект к включению в план реконструкции.

«В прошлом году учреждение получило от области 5 млн рублей, на которые был произведен ремонт кровли, – сообщила Елена Дягилева. – Но мы прекрасно понимаем, что дальнейшее развитие и повышение уровня работы учреждения зависит как от реконструкции здания, так и от обновления материально-технической базы. Получая доход от предпринимательской деятельности, администрация Дворца культуры «Строитель» приобретает приборы сценического света и звука, а также необходимое видеооборудование».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, 2020 году Дворец культуры был включен в национальный реестр «Ведущее учреждение социальной инфраструктуры России – 2020». Сегодня во Дворце работают 22 коллектива самодеятельного художественного творчества, из них десять имеют звание «Народный самодеятельный коллектив» и «Образцовый самодеятельный коллектив», также на базе Дворца действует любительское объединение.

Ежедневно учреждение посещают порядка тысячи местных жителей разных возрастов.