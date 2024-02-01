Заместитель губернатора Елена Дягилева: за последние годы в Мурманской области число многодетных семей возросло более чем на 40%

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в рамках заседания правительства Мурманской области заместитель губернатора Елена Дягилева представила итоги проведённых исследований демографической ситуации в регионе, а также подробно рассказала о программах, направленных на поддержку заполярных семей с детьми и популяризацию семейных ценностей в Кольском Заполярье.

Среди позитивных трендов, установившихся в регионе за последние несколько лет, Елена Дягилева отметила превалирующее число северян с детьми над общим числом семей в Мурманской области, снижение на 12,6% числа разводов в соотношении с заключенными браками, а также постоянный рост количества многодетных пар в регионе. По состоянию на 1 января 2024 года в Мурманской области проживает 9559 многодетных пар, а в целом за последние годы рост числа многодетных жителей превысил 40%. Вице-губернатор отметила и позитивное отношение северян к браку: по результатам последних исследований 65% опрошенных точно хотят создать семью, а 72% опрошенной молодёжи планируют рождение детей в будущем.

«В настоящее время в Мурманской области предоставляется 24 вида социальной поддержки семьям с детьми, большую часть составляют региональные программы, а получателями различных мер являются порядка 70 тысяч семей», – поделилась Елена Дягилева.

Как отметила вице-губернатор, в 2024 году на выплату различных пособий, реализацию программ запланировано выделить более 10,5 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. Комплекс мер охватывает весь период – от беременности и рождения до достижения ребёнком 18 лет, а в ряде случаев он действует и до более старшего возраста.

Среди наиболее масштабных программ для будущих мам заместитель губернатора назвала денежные выплаты на оплату проезда в областные медицинские организации и обратно для своевременного прохождения беременными женщинами лечебно-диагностических мероприятий и скринингов. Данная мера была внедрена в Мурманской области по поручению губернатора Андрея Чибиса в сентябре 2022 года и уже показала высокую востребованность – с момента запуска компенсацию затрат на все виды транспорта, включая личный автомобиль, получили почти 2,4 тысячи северянок. При рождении ребёнка также реализуется комплекс региональных программ в рамках стратегического плана «На Севере – жить». Наиболее значительными являются «Подарок новорожденному», который с 2021 года получили уже 17 тысяч маленьких северян, и «Зарплата мамы», получательницами которой стали уже порядка 8,5 тысячи женщин.

«Зарплата мамы» привязана к величине прожиточного минимума, её размер составляет сегодня чуть более 17,7 тысячи рублей и, что очень важно, мера трансформируется с учётом пожеланий самих северянок. Выплата наряду с другими программами, помогла преодолеть отрицательную динамику по числу рождённых первых детей в семьях Мурманской области», – подчеркнула вице-губернатор.

Она также отметила, что за три года, в том числе благодаря снятому возрастному ограничению, число получательниц увеличилось в пять раз: если в 2021 году «Зарплату мамы» получили 1094 женщин, то в минувшем году – 4951.

В своём докладе заместитель губернатора Елена Дягилева подробно рассказала о целостной бесшовной системе государственной поддержки малообеспеченных семей и материнском (семейном) капитале. Как подчеркнула вице-губернатор, последний дополняет региональная программа по выплате денежного сертификата при рождении третьего и последующих детей. В отличие от федерального, региональный материнский капитал, сумма которого составляет на текущий момент более 149,3 тысячи рублей, семья получает при рождении не только третьего, но и каждого последующего ребёнка, то есть многократно. Ещё одно отличие – в целях, на которые может быть использован сертификат. Так, средства можно направить на ремонт детской, покупку коляски, техники или другие актуальные для семьи направления. В прошлом году было выдано 1502 сертификата, а всего с момента начала реализации программы – более 15,7 тысячи сертификатов.

Продолжая тему, вице-губернатор Елена Дягилева подчеркнула, что в отношении многодетных семей в Мурманской области действует обширный комплекс мер, который охватывает все аспекты жизни: от выплат при рождении одновременно трёх и более детей до 100% компенсации расходов на получение образования по программам СПО и участия в программе «Свой дом в Арктике». Также при поступлении ребёнка в первый класс все многодетные родители получают выплату в размере более 5,2 тысячи рублей, для остальных заполярных семей эта мера действует с учётом нуждаемости.

Как отметила заместитель губернатора, в комплексной поддержке многодетных семей важную роль играют награды, подчёркивающие общественное признание и высокое уважение к таким родителям. Напомним, что по решению губернатора Андрея Чибиса ежегодно обладательницам почётного знака Мурманской области «Материнская слава» выплачивается денежная выплата в размере 5 тысяч рублей на каждого ребёнка. А для семей, которые отмечены орденом или медалью ордена «Родительская слава» с 2022 года предусмотрена единовременная выплата в размере 5 млн рублей.

Внимание в своём докладе вице-губернатор уделила и мерам поддержки замещающих семей. В результате комплексного подхода в Мурманской области 93% детей-сирот обрели семью. Кроме того, за 5 лет численность детей-сирот уменьшилась на 18%, а количество воспитанников соответствующих организаций – на 29%.

Ещё одна важная тема – помощь семьям участников специальной военной операции, которой в регионе уделяется большое внимание. Елена Дягилева напомнила, что с ноября 2022 года в Мурманской области успешно действует Центр поддержки семей участников СВО. На текущий момент кураторы получили более 16 тысяч вопросов, 99% из которых уже решены.

«На территории региона действует 32 вида поддержки членам семей участников СВО. Важно отметить, что многие решения в отношении данной категории северян, были приняты после личных встреч или в ходе работы кураторов Центра поддержки, то есть их внедрение происходит в ответ на запрос со стороны жителей региона», – поделилась Елена Дягилева.

Одним из примеров является комплекс мер для студентов колледжей и вузов из семей участников СВО. Так, обучающиеся на очных программах в образовательных учреждениях, работающих на территории региона, получают бесплатное питание или компенсацию, а также могут рассчитывать на выплату для оплаты проживания в общежитиях, проезда к месту проживания и обратно в пределах Мурманской области.

Популяризация семейных ценностей – один из приоритетов работы регионального правительства. Достижению цели во многом способствуют различные мероприятия, направленные на укрепление статуса семьи. Один из примеров – конкурс «Семья года», участниками которого уже стали 737 заполярных семей. Ежегодно северяне одерживают победу на федеральном этапе, например, в 2023 году Молодые-Речан из посёлка Молочный стали лучшими в номинации «Семья – хранитель традиций». Ещё один пример – медаль «За любовь и верность», которая ежегодно вручается в День семьи, любви и верности парам, прожившим в браке не менее 25 лет. На текущий момент общественную награду получили уже 586 пар, 274 из них прожили в браке 50 и более лет.

Наряду с мероприятиями, которые уже стали традиционными, в Мурманской области реализуются и новые инициативы. Так, в прошлом году были подведены итоги первого конкурса фотографий «Семья Заполярья», участниками которого стали 200 семей из разных населённых пунктов региона.

В своём докладе Елена Дягилева коснулась программ, которые позволяют повысить качество жизни северян с детьми. Меры касаются организации отдыха детей, предоставления бесплатного питания различным категориям маленьких жителей региона, культурных и спортивных событий, объединяющих разные поколения, и программ, которые помогают повысить доход семьи. Среди них результативность показал такой инструмент поддержки как социальный контракт, за счёт возможностей которого семьи преодолевают трудную жизненную ситуацию, в том числе путём создания собственного дела. За 5 лет жители области заключили уже более 5,2 тысячи контрактов, порядка 57% получателей по итогам прошлого года составили семьи с детьми.

Ещё одно направление работы, позволяющее повысить качество жизни северян с детьми, развитие инфраструктуры. Одним из ярких примеров является внедрение в сетевой кластер «СОПКИ» нового семейного направления.

«В 2023 году в рамках плана «На Севере – жить» заработали первые три пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ». Сегодня посетителями мероприятий различной направленности уже стали почти 2,2 тысячи человек. В Год семьи по поручению губернатора Андрея Чибиса наряду с озвученными ранее тремя центрами мы дополнительно откроем «СОПКИ.СЕМЬЯ» в Оленегорске», – подытожила Елена Дягилева.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, этот год объявлен президентом страны Владимиром Путиным Годом семьи. Его торжественный старт глава государства дал на масштабной международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Говоря о программе событий, запланированных на Год семьи, вице-губернатор отметила, что в Мурманской области пройдёт более 350 разноплановых мероприятий, откроет серию событий торжественная церемония в Мурманском областном театре кукол 3 февраля.

Фото: https://gov-murman.ru