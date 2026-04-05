Региональное объединение работодателей отметило 35-летие деловой конференцией «Бизнес-весна 2026»«Большие гастроли»: Липецкий театр кукол впервые выступит в Мурманске
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)05.04.26 08:00

Заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина посетила ведущие учреждения образования, культуры и спорта Ямала в ходе рабочей поездки в Салехард

В рамках рабочего визита делегации правительства Мурманской области в Ямало-Ненецкий автономный округ заместитель губернатора Анна Головина посетила ряд ключевых образовательных, культурных и спортивных объектов. Основное внимание в ходе поездки было уделено межрегиональному обмену лучшими практиками, направленному на создание комфортной среды и повышение качества жизни северян.

В Ямальском многопрофильном колледже гости осмотрели современные мастерские медицинского, педагогического и транспортного профилей. Посетили также экстрим-парк — самый большой в округе, площадь которого 2770 квадратных метров. Здесь установлено более 30 фигур и трамплинов и занимаются спортсмены разных уровней подготовки.

В Окружном Доме ремёсел Анне Головиной представили экспозиционно-выставочную и творческую деятельность учреждения, которое служит центром притяжения для местных талантливых мастеров. Здесь работают умельцы, изготавливающие уникальные изделия из кости мамонта, оленя и кита, а также художники, создающие произведения декоративно-прикладного искусства. Сегодня фонд насчитывает более 1000 авторских изделий.

«Особое впечатление произвели работы мастеров — это не сувениры в привычном смысле, а настоящие художественные произведения, многие из которых можно приобрести в Доме ремёсел и по всему округу. Отдельно отмечу работу с детьми: для них, например, проводят занятия по резьбе на кости и передают мастерство молодому поколению», — отметила Анна Головина.

В ходе экскурсии по Национальной библиотеке ЯНАО вице-губернатор осмотрела современное многофункциональное пространство. На базе учреждения действуют два проектных офиса: по модернизации модельных библиотек и региональный офис Президентского фонда культурных инициатив. Офис ПФКИ сопровождает подачу и оформление заявок на гранты. Затем на выигранные средства издаются, например, книги о регионе, уникальные детские издания, которыми обеспечиваются библиотеки Ямала, включая образовательные организации.

«Обмен опытом между нашими северными регионами — это фундамент для принятия выверенных управленческих решений, которые напрямую влияют на комфорт и благополучие людей. То, что мы увидели в Салехарде, — яркий пример грамотного повышения доступности и качества услуг, в том числе в сфере культуры. Хочу выразить искреннюю благодарность нашим ямальским коллегам за тёплый приём и готовность делиться своими наработками. Некоторые из этих решений могут найти применение в Мурманской области», — комментируя итоги визита, сказала вице-губернатор.

Анна Головина также поделилась опытом Мурманской области по развитию библиотечного дела и модернизации учреждений культуры, подчеркнув, что региону есть чем гордиться. С 2019 года в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» ведтся работа по модернизации инфраструктуры учреждений под современные требования и запросы северян, поддержке творческих инициатив, развитию креативных индустрий и кинопроизводства. Так, за это время проведены ремонты в 130 учреждениях культуры, в 108 — улучшена материально-техническая база. По итогам 2025 года Мурманская область признана лидером в стране по созданию модельных библиотек — всего их работает 33, также открыто семь пространств «СОПКИ.СЕМЬЯ».

В планах на 2026–2027 годы — проведение капитальных ремонтных работ в областной научной библиотеке и в детской музыкальной школе имени Л.М. Буркова в Апатитах. При федеральной поддержке в этом году будет создано ещё три модельные библиотеки — в Мурманске, Североморске и гарнизоне Оленья Губа в ЗАТО Александровск.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/565173/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
-Правовая консультация (18+)Работодатели стали на 29% чаще доплачивать за переработки
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире05:30«Династия. Семейная история, рассказанная за ночь...». Документальный фильм (16+)06:10«Международные новости». Информационная программа (12+)06:30Новости. Информационная программа (12+)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»