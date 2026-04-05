Заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина посетила ведущие учреждения образования, культуры и спорта Ямала в ходе рабочей поездки в Салехард

В рамках рабочего визита делегации правительства Мурманской области в Ямало-Ненецкий автономный округ заместитель губернатора Анна Головина посетила ряд ключевых образовательных, культурных и спортивных объектов. Основное внимание в ходе поездки было уделено межрегиональному обмену лучшими практиками, направленному на создание комфортной среды и повышение качества жизни северян.

В Ямальском многопрофильном колледже гости осмотрели современные мастерские медицинского, педагогического и транспортного профилей. Посетили также экстрим-парк — самый большой в округе, площадь которого 2770 квадратных метров. Здесь установлено более 30 фигур и трамплинов и занимаются спортсмены разных уровней подготовки.

В Окружном Доме ремёсел Анне Головиной представили экспозиционно-выставочную и творческую деятельность учреждения, которое служит центром притяжения для местных талантливых мастеров. Здесь работают умельцы, изготавливающие уникальные изделия из кости мамонта, оленя и кита, а также художники, создающие произведения декоративно-прикладного искусства. Сегодня фонд насчитывает более 1000 авторских изделий.

«Особое впечатление произвели работы мастеров — это не сувениры в привычном смысле, а настоящие художественные произведения, многие из которых можно приобрести в Доме ремёсел и по всему округу. Отдельно отмечу работу с детьми: для них, например, проводят занятия по резьбе на кости и передают мастерство молодому поколению», — отметила Анна Головина.

В ходе экскурсии по Национальной библиотеке ЯНАО вице-губернатор осмотрела современное многофункциональное пространство. На базе учреждения действуют два проектных офиса: по модернизации модельных библиотек и региональный офис Президентского фонда культурных инициатив. Офис ПФКИ сопровождает подачу и оформление заявок на гранты. Затем на выигранные средства издаются, например, книги о регионе, уникальные детские издания, которыми обеспечиваются библиотеки Ямала, включая образовательные организации.

«Обмен опытом между нашими северными регионами — это фундамент для принятия выверенных управленческих решений, которые напрямую влияют на комфорт и благополучие людей. То, что мы увидели в Салехарде, — яркий пример грамотного повышения доступности и качества услуг, в том числе в сфере культуры. Хочу выразить искреннюю благодарность нашим ямальским коллегам за тёплый приём и готовность делиться своими наработками. Некоторые из этих решений могут найти применение в Мурманской области», — комментируя итоги визита, сказала вице-губернатор.

Анна Головина также поделилась опытом Мурманской области по развитию библиотечного дела и модернизации учреждений культуры, подчеркнув, что региону есть чем гордиться. С 2019 года в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» ведтся работа по модернизации инфраструктуры учреждений под современные требования и запросы северян, поддержке творческих инициатив, развитию креативных индустрий и кинопроизводства. Так, за это время проведены ремонты в 130 учреждениях культуры, в 108 — улучшена материально-техническая база. По итогам 2025 года Мурманская область признана лидером в стране по созданию модельных библиотек — всего их работает 33, также открыто семь пространств «СОПКИ.СЕМЬЯ».

В планах на 2026–2027 годы — проведение капитальных ремонтных работ в областной научной библиотеке и в детской музыкальной школе имени Л.М. Буркова в Апатитах. При федеральной поддержке в этом году будет создано ещё три модельные библиотеки — в Мурманске, Североморске и гарнизоне Оленья Губа в ЗАТО Александровск.

