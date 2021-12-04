Заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова: «Наша цель – миллион туристов в год»

Правительство Мурманской области намерено нарастить туристический поток в регион до 1 миллиона человек в год. Об этом заместитель губернатора Ольга Кузнецова сообщила в ходе пленарной сессии «Доступная Арктика: особенности и перспективы развития туризма» на XI Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге.

Для достижения этой цели в регионе ведётся активная работа по созданию современной инфраструктуры. Стимулировать бизнес к реализации туристических проектов помогает в том числе преференциальный режим Арктической зоны. Треть резидентов АЗ РФ – туристические проекты. Кроме того, комитетом по туризму Мурманской области ежегодно проводится отбор проектов субъектов туриндустрии региона для предоставления государственной поддержки в форме субсидии.

«Можно получить до миллиона рублей на создание инфраструктуры и до 500 тысяч рублей на приобретение оборудования. Ежегодно мы выбираем приоритетное направление, уже был сделан упор на придорожную инфраструктуру и развитие речного туризма, а в 2022 году, в год экологического туризма, субсидии планируется выдавать субъектам, которые работают в этой сфере и находятся на природных территориях», – отметила Ольга Кузнецова.

В регионе реализуются масштабные проекты – в том числе создание туристического кластера «Валла Тунтури» с беспрецедентным для туристической отрасли региона объёмом инвестиций более 27 миллиардов рублей, реконструкция двух воздушных гаваней Заполярья – аэропортов «Мурманск» и «Хибины», а также создание культурно-делового центра «Новый Мурманск».

«Отдельно стоит отметить, что проект одобрен правительственной комиссией по региональному развитию под председательством Марата Хуснуллина на получение инфраструктурного бюджетного кредита в размере 3,4 млрд рублей. Реализация проекта позволит создать около 2,1 тысячи рабочих мест – как непосредственно в комплексе, так и в сопутствующих отраслях экономики», – пояснила Ольга Кузнецова.

Как сообщает региональный комитет по туризму, чтобы повысить уровень качества услуг, было проведено масштабное анкетирование туристов. Замечания гостей приняты в работу. Так, например, в этом году, не дожидаясь аттестации гидов на всероссийском уровне, в регионе занялись аккредитацией экскурсоводов и гидов-переводчиков, это позволит снизить число «серых» гидов.

«Очень радует, что все опрошенные туристы единогласны в готовности вернуться в Мурманскую область», – добавила вице-губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/429747/