Заместитель губернатора Мурманской области Светлана Панфилова провела встречу с руководителем норвежской организации «Велосипедное движение за мир»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на прошлой неделе в Центре управления регионом по инициативе норвежской стороны состоялась встреча заместителя губернатора Мурманской области Светланы Панфиловой с руководителем норвежской неправительственной организации «Велосипедное движение за мир» (Bike for peace) Туре Нэрланом.

В ходе встречи российской стороной было отмечено, что Мурманская область многие годы успешно сотрудничала с губерниями Норвегии, реализуя совместные проекты в самых разных сферах. Инициатором разрыва отношений, произошедшего в 2022 году, выступила норвежская сторона. Регион продолжает быть открытым и готовым к сотрудничеству, но исключительно на принципах взаимного уважения и выгоды при наличии адекватного подхода с иностранной стороны.

Туре Нэрлан подчеркнул, что он и члены его организации не разделяют политику санкций и ограничений и выступают за возобновление конструктивного диалога с российской стороной, в том числе через реализацию совместных проектов в сфере культуры и спорта. В частности, проведение велопробега с участием велолюбителей и профессионалов из Мурманской области и Норвегии на территории региона.

Кроме того, представители организации «Велосипедное движение за мир» осудили акты вандализма по отношению к монументам, установленным в Норвегии в ознаменование подвига советских героев-освободителей в годы Второй мировой войны.

