Заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков принял участие в заседании региональной Общественной палаты

2021 год – в первую очередь год выборов, и Общественная палата Мурманской области способна оказать избиркомам неоценимую помощь в обеспечении легитимности процесса голосования, подчеркнул заместитель губернатора Владимир Евменьков, приветствуя участников пленарного заседания палаты. Заседание прошло 9 февраля на площадке регионального правительства.

«2020 год стал очень непростым, и, тем не менее, в этом году прошли два больших общественно значимых события – голосование за поправки в Конституцию и избирательные кампании в больших муниципалитетах. Огромное спасибо Общественной палате за то, что она помогла нам эти мероприятия провести с точки зрения наблюдения и контроля. Мы очень надеемся на вашу помощь и в грядущем сентябре на выборах, чтобы придать им абсолютную легитимность и прозрачность. Уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным», – отметил Владимир Евменьков.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, помимо вице-губернатора, в заседании также принял участие председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

Члены палаты подвели итоги 2020 года. В ушедшем году ключевыми направлениями работы Общественной палаты Мурманской области 6 созыва стали наблюдение за ходом голосования по поправкам в Конституцию, проведение Года Памяти и Славы, деятельность в рамках всероссийской акции взаимопомощи «МыВместе», анализ запросов общества для корректировки нацпроектов. В течение года Палатой организовано 42 мероприятия, в работу Ассоциации Общественных советов Мурманской области вовлечено 23 коллегиальных органа, создана группа региональных экспертов. Проведена 21 экспертиза законопроектов – 8 федеральных и 13 региональных.