Заместитель губернатора региона проконтролировал ход строительства детского сада на улице Орликовой в Мурманске

В рамках национального проекта «Демография» на улице Орликовой в Мурманске продолжается строительство детского сада на 80 мест. Ход работ на объекте вместе с главой администрации Мурманска Евгением Никорой вчера проконтролировал заместитель губернатора – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

«Подрядчик приступил к работам в конце августа. В настоящее время ведется устройство котлована и подготовительные работы по устройству фундамента. Основная задача, которая стоит перед строителями, – до конца 2020 года выполнить «коробку» здания», – отметил Владислав Сандурский.

К 30 сентября 2021 года детский сад будет сдан в эксплуатацию. Площадь учреждения – 1534 квадратных метра. Стоимость контракта – 159 миллионов рублей.

В настоящее время в Мурманской области ведётся строительство ещё четырёх детских садов: по одному в Мурманске, в Североморске, Мурмашах и Алакуртти. Все объекты будут построены в рамках национального проекта «Демография», сообщает региональное Министерство строительства.