Заместитель губернатора Юрий Сердечкин дал старт работе нового центра обслуживания клиентов АО «АтомЭнергоСбыт» в Мурманске

В Мурманске на улице Челюскинцев открылся новый центр обслуживания клиентов АО «АтомЭнергоСбыт», гарантирующего поставщика электроэнергии.

В торжественной церемонии открытия вчера приняли участие заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин, и.о. главного жилищного инспектора региона Алёна Кузнецова, генеральный директор «АтомЭнергоСбыт» Пётр Конюшенко и директор Мурманского филиала компании («Колатомэнергосбыт») Дмитрий Базаров.

На площадке центра можно получить комплексные консультации по вопросам электроснабжения, энергосберегающих технологий, новых цифровых решений. Здесь можно оформить заявку на бесплатную установку в доме интеллектуальной системы учета электроэнергии.

«Открытие такого центра в столице Арктики – важная веха не только для нашей компании. Это достижение качественно нового уровня обслуживания в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Пространство, где все сделано для людей и их комфорта. Нами реализовывается новая концепция развития центров обслуживания клиентов, соответствующая лучшим клиентским стандартам и отраслевым требованиям», - отметил генеральный директор «АтомЭнергоСбыт» Пётр Конюшенко.

Новый центр стал девятнадцатым в регионе, он оборудован в соответствии с современными требованиями к качеству сервиса: организованы зонирование пространства, игровой уголок для клиентов с детьми, электронная очередь.

Символический первый талон клиента получил Юрий Сердечкин. Вице-губернатор оценил преимущества нового ЦОКа, пообщался с сотрудниками компании. Он отметил, что центры обслуживания должны быть максимально комфортными и современными, особенно учитывая то, что четверть обращений северян поступает именно в очном формате.

«АО «АтомЭнергоСбыт» поставляет в регион ежегодно 4 млрд кВт/ч, а количество потребителей достигает 350 тысяч, - подчеркнул Юрий Сердечкин. - Мы благодарим компанию за заботу о жителях области и развитие центров обслуживания клиентов. Кроме основных задач, гарантирующий поставщик выполняет и социальные функции. Так, осенью в Мурманске появится первый проекционный пешеходный переход».

Интеллектуальная система учёта электроэнергии автоматически передаёт показания, избавляя пользователя от необходимости ежемесячного ручного ввода. Получить такую систему в свой дом северяне могут бесплатно. Достаточно обратиться в «АтомЭнергоСбыт», и компания за свой счёт установит необходимое оборудование.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, новый центр обслуживания «АтомЭнергоСбыт» расположен по адресу: г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 30. Для удобства посетителей он работает в будни с 9.00 до 19.00 и в субботу с 9.00 до 15.00.