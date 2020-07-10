Заместитель губернатора Юрий Сердечкин ознакомился с ходом строительства воздушных линий электропередач АО «МОЭСК» в рамках реализации проекта МТУ

В целях реализации проекта по развитию Мурманского транспортного узла АО «МОЭСК» ведет строительство комплекса электроснабжения, включающего две воздушные линии электропередачи 150 кВ от подстанции 330 кВ «Мурманская» до подстанции 150 кВ «Лавна-тяговая». Протяженность трассы составит 31,5 километра .

Заместитель главы региона Юрий Сердечкин, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Дмитрий Латышев посетили площадку строительства ЛЭП на участках присоединения к ПС 330 кВ «Мурманская» – опора № 1, большого перехода через реку Тулома, присоединения к ПС 150 кВ «Лавна-тяговая» – опора № 163.

О ходе строительства рассказала генеральный директор АО «МОЭСК» Ирина Свирина. Наиболее технологически сложным считается участок большого перехода через реку Тулома, протяженностью 1 км . Соединить два берега реки проектом предусмотрено через остров Немецкий. Для этих целей возведено причальное сооружение. Транспортировка необходимого оборудования и техники на остров будет осуществляться с помощью понтонных лодок.

По информации представителя подрядчика ООО «СпецЭнергоГрупп», все работы по строительству линий выполняются согласно утвержденному графику. Срок окончания строительно-монтажных работ – 18 сентября 2020.