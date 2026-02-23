Заместитель командующего Кольской флотилией по военно-политической работе поздравил сотрудников и пациентов госпиталя

В преддверии празднования Дня защитника Отечества заместитель командующего Кольской флотилией разнородных сил Северного флота по военно-политической полковник Игорь Сидоров посетил филиал №5 1469 Военно-морского клинического госпиталя в городе Полярный.

Поздравить находящихся на лечении военнослужащих и сотрудников госпиталя также прибыли представители администрации, ЗАТО Александровск и коллектив городского центра культуры «Север».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, полковник Игорь Сидоров пообщался с военнослужащими и поздравил их с наступающим Днём защитника Отечества, пожелал скорейшего выздоровления и мирного неба над головой.

С поздравительным словом также выступили представители администрации, ЗАТО Александровск.

Перед собравшимися с праздничной программой выступил творческий коллектив городского центра культуры «Север».

Фото: https://mil.ru/news/f2a4ce0f-a35c-40a0-9b26-b932b3feed45