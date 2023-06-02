Заместитель командующего Северным флотом открыл международный турнир «Щит и меч» по русскому бильярду

Сегодня заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев открыл 21-й международный турнир «Щит и меч» по русскому бильярду в бильярдном клубе «Бристоль» в Мурманске. Участники турнира – ветераны ВМФ и Северного флота, а также силовых структур России, Белоруссии и Казахстана.

На церемонии открытия турнира вице-адмирал Олег Голубев от имени командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева приветствовал участников соревнования и пожелал им успехов и удачи. Вице-адмирал Олег Голубев отметил, что бильярд – это игра которая требует железной выдержки, твердой руки, точности и спокойствия. В церемонии открытия также приняли участие председатель организационного комитета турнира по бильярду «Щит и меч» контр-адмирал Юрий Ефимов, вице-президент Московского Союза бильярдного спорта Мстислав Семенов, представители команд из республик Беларусь и Казахстан, другие почетные гости.

Право первого символического удара по пирамиде из бильярдных шаров было предоставлено вице-адмиралу Олегу Голубеву, который реализовал удар и отправил первый шар на турнире точно в лузу.

По правилам соревнования участники поделены на группы, часть выступает в индивидуальном зачете, другая в командном.

В индивидуальном зачёте участвуют 10 спортсменов, которые проведут игры по круговой системе. В командном первенстве участвует 21 команда, в каждой по 2 человека, игры пройдут в соответствии с правилами «свободной пирамиды».

Согласно правилам турнира, возраст игроков – старше 45 лет.

Победителей и призёров, как в личном, так и в командном первенстве, ждут медали и кубки, отмечает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12469244@egNews