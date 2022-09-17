Заместитель командующего Северным флотом передал ордена Мужества семьям погибших военнослужащих

Заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин вчера передал ордена Мужества семьям военнослужащих арктической мотострелковой бригады, героически погибших в ходе проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, церемония прошла в рамках мероприятий, посвящённых 78-й годовщине освобождения села Алакуртти от немецко-фашистских захватчиков, возле воинского мемориала.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, награды своих мужей – сержанта Павла Антошкова и рядового Дмитрия Григорьева получили их вдовы Юлия Антошкова и Любовь Григорьева.

Память погибших военнослужащих почтили минутой молчания.

Заместитель командира мотострелкового взвода сержант Павел Антошков погиб 4 июня при обороне села Алисовка в Харьковской области. Наводчик-радиотелефонист рядовой Дмитрий Григорьев погиб 29 июня в ходе боя в районе посёлка Дементьевка в Харьковской области.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12438398@egNews