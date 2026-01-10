Заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе исполнил детское желание

В посёлке Щукозеро Мурманской области заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин исполнил желание ребёнка, чей отец сейчас выполняет задачи специальной военной операции.

Ранее, в рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний», в штабе Северного флота контр-адмирал Игорь Курочкин зачитал детское пожелание 6-летнего Вячеслава, в котором мальчик написал, что очень хочет игрушечный экскаватор.

Дед Мороз, Снегурочка и заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе пришли к Вячеславу домой и поздравили его, его семью с новогодними праздниками.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, из рук Деда Мороза мальчик получил долгожданный подарок – экскаватор на пульте управления. Его брат и сестра также не остались без подарков.

Для ребятишек устроили праздничную программу, новогоднюю музыку, танцы, игры и конкурсы.

Фото: https://mil.ru/news/19e1e6c5-d988-42ab-a0fa-05d6e30ad64c