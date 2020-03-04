Заместитель командующего Северным флотом принял участие в проекте «Дорога памяти»

Заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев принял участие в проекте «Дорога памяти». Он принёс информацию о своих родственниках, которые воевали с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны, на один из пунктов приёма информации от граждан, который действует на основе центральной библиотечной сети главной базы флота - города Североморска.

Вице-адмирал Олег Голубев отметил, что работа по сохранению и систематизации информации об участниках Великой Отечественной войны не только способствует сохранению памяти об одном из самых значимых фрагментов истории нашей страны, но объединяет ныне живущих и воспитывает подрастающее поколение граждан в духе патриотизма и любви к Родине.

Пункты приёма информации развёрнуты на базе муниципальной библиотечной системы практически во всех гарнизонах Северного флота в Мурманской, Архангельской областях и Республике Коми. Работники библиотек принимают от посетителей любые документы о советских воинах - участниках Великой Отечественной войны. Это могут быть наградные листы, фотографии, удостоверения личности или военные билеты и даже письма с фронта. Все документы сканируют и возвращают владельцу, а электронный файл сохраняется в базе данных.

Работа по приёму и обработке информации об участниках Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, внёсших свой вклад в Великую Победу над фашизмом, началась с апреля прошлого года на уровне районных и городских военкоматов. Там были обработаны и оцифрованы архивные данные, а затем начат приём информации от населения.

Как сообщает пресс-служба СФ, с 1 февраля текущего года пункты приёма информации в рамках проекта «Дорога памяти» были открыты в Военно-морском музее Северного флота и других музейных образованиях. Сегодня в местах базирования сил и дислокации войск Северного флота в Мурманской, Архангельской областях и Республике Коми функционируют около полусотни пунктов приёма и загрузки информационных материалов об участниках Великой Отечественной войны на портал «Дорога памяти» (doroga.mil.ru). Их сотрудниками обработано и загружено на сайт десятки тысяч документов о ветеранах, которые принесли родственники.

Эта важная работа по сохранению памяти о воинах-победителях продолжается. Командование Северного флота призывает всех жителей Крайнего Севера принять в ней участие и передать на портал «Дорога памяти» информацию о своих родственниках, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны.