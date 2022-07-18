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Мурманская область. Арктика (16+)18.07.22 17:30

Заместитель министра финансов Мурманской области Виктория Швец приняла участие во Всероссийском семинаре-совещании

14 и 15 июля в Рязани проходил Всероссийский семинар-совещание руководителей финансовых органов субъектов Российской Федерации, объединивший представителей федеральных органов власти и региональных финансовых органов из всех субъектов страны. Кольское Заполярье представила заместитель руководителя регионального Минфина Виктория Швец.

С приветственными выступлениями к участникам обратились врио губернатора Рязанской области Павел Малков, председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам Андрей Макаров. В режиме ВКС к участникам присоединился первый заместитель министра финансов Российской Федерации Леонид Горнин, представивший основные направления совершенствования межбюджетных отношений в Российской Федерации в 2023-2025 годах.

В ходе пленарного заседания, прошедшего под модераторством директора департамента межбюджетных отношений федерального Министерства финансов Ларисы Ерошкиной, были рассмотрены основные направления налоговой и бюджетной политики на 2023 год и плановый период. Участники мероприятия также затронули актуальные вопросы финансовой поддержки регионов, уделив внимание вопросам реализации механизмов предоставления мер социальной поддержки и реформирования системы оплаты труда в бюджетной сфере.

Особый акцент в работе семинара-совещания был сделан на новациях системы прогнозирования и управления бюджетными доходами, развитии взаимодействия с Казначейством России и Федеральной налоговой службой.

В рамках мероприятиях руководители финансовых органов получили возможность обменяться практическим опытом по вопросам формирования и исполнения региональных бюджетов, обсудили лучшие практики управления региональными финансами.

Как сообщает региональное Министерство финансов, по итогам предварительных совещаний финансовых органов Северо – Западного федерального округа первым заместителем председателя правительства Ленинградской области – председателем комитета финансов Ленинградской области Романом Марковым представлен свод рекомендаций по совершенствованию межбюджетных отношений на региональном уровне, включающий в том числе предложения Мурманской области.

Мероприятие получило высокую оценку участников, представители финансовых органов отметили ценность подобных встреч и выразили готовность к дальнейшему взаимодействию, в том числе в рамках проведения в сентябре 2022 года юбилейных мероприятий, приуроченных к 220-летию со дня основания Министерства финансов Российской Федерации.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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