Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов поддержал инициативу губернатора Андрея Чибиса о строительстве в Заполярье арендного жилья для военных

Состоялась рабочая встреча заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Замглавы ведомства принципиально поддержал предложение губернатора о строительстве в Заполярье многоквартирных жилых домов для предоставления на условиях корпоративной аренды Минобороны России.

«Корпоративная аренда может стать одним из факторов оживления сектора строительства жилья в Мурманской области и позволит обеспечить современным жильем военнослужащих и их семей. Вопрос прорабатывается во взаимодействии с представителями командования Северного флота, в качестве приоритетных территорий для жилищного строительства рассматриваются Алакуртти, Печенга, Спутник и ЗАТО г.Североморск», – пояснил в ходе встречи Андрей Чибис.

В ближайшие недели вопрос будет детально обсуждаться на совещании с участием замминистра обороны РФ Тимура Иванова, гендиректора госкомпании ДОМ.РФ Виталия Мутко и главы региона Андрея Чибиса.

Также в ходе рабочей встречи Андрей Чибис и Тимур Иванов обсудили наиболее актуальные вопросы межведомственного взаимодействия, решение которых позволило бы оперативно создавать условия для развития населенных пунктов Заполярья: перевод неиспользуемых земель из собственности Минобороны РФ в собственность муниципалитетов; развитие проекта по созданию химико-металлургического комплекса Африкандовского месторождения; предоставление земельных участков для реализации турпроекта по развитию Териберки; а также реализацию проекта создания порта-хаба ООО «РУСАТОМ КАРГО» в рамках проекта Северного морского транзитного коридора – для строительства транспортно-логистического узла, в рамках которого предполагается перегружать контейнеры с обычных судов на суда ледового класса и обратно, требуется согласование потенциальных площадок, находящихся в ведении Минобороны РФ или граничащих с такими территориями и акваториями.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, отдельно был затронут вопрос оказания со стороны Минобороны РФ содействия в финансировании создания новых мест в общеобразовательных организациях региона, в первую очередь – в Алакуртти, Североморске-3, Сафоново-1 и Печенге.