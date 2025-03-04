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Мурманская область. Арктика (16+)04.03.25 11:00

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин оценил производственные мощности Ловозерского горно-обогатительного комбината

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин осмотрел подземные рудники и оценил производственные мощности Ловозерского горно-обогатительного комбината. С рабочим визитом ГОК также посетили заместитель губернатора Мурманской области – министр развития Арктики и экономики Светлана Панфилова, заместитель директора Департамента металлургии и металлов Министерства промышленности и торговли РФ Константин Федоров, руководство комбината и представители АО «Росатом недра».

В рамках визита состоялось рабочее совещание. Представители «Росатома», в контур которого в 2023 году перешел Ловозерский ГОК, представили концепцию развития производства. Совместно с Минпромторгом России и правительством Мурманской области участники встречи обсудили механизмы поддержки предприятия для реализации проекта по модернизации цепочки производства редкоземельных металлов на территории РФ.

«Перед нами стоит задача, поставленная Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, по построению полной и суверенной цепочки производства разделенных оксидов редкоземельных металлов. Отправным этапом для этого является оценка потенциала развития именно ресурсной базы Ловозерского ГОКа как основного источника сырья – лопаритовых руд. В интересах сырьевого и технологического суверенитета отрасли редкоземельных металлов требуется переоценка комплексной финансовой модели и исчерпывающего перечня предложений по реализации проекта технологического перевооружения Ловозерского месторождения редкоземельных металлов. Вторая важнейшая задача – это оценка действующих механизмов государственной поддержки и, если будет необходимо, формирование принципиально новых инструментов, в том числе финансового характера, которые мы планируем экстраполировать для реализации других проектов в рамках федерального проекта «Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов», – отметил Михаил Юрин.

По итогу совещания были выработаны планы по развитию не только Ловозерского ГОКа, но и дальнейшей цепочки производства редкоземельных металлов на территории страны.

«Правительство Мурманской области также крайне заинтересовано в модернизации уникального производства на территории региона. Развитие данного направления внесет значительный вклад в развитие стратегической отрасли и положительно повлияет как на экономические показатели региона, так и на условия труда на предприятии», – сказала Светлана Панфилова.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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