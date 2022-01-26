Заместитель председателя Госкомиссии по развитию Арктики Владимир Панов поблагодарил Андрея Чибиса за работу по реализации арктических инфраструктурных проектов

Большую работу, проводимую в Мурманской области в сфере реализации арктических инфраструктурных проектов, отметил спецпредставитель Госкорпорации «Росатом» – заместитель председателя Государственной комиссии по развитию Арктики Владимир Панов в ходе рабочей встречи с губернатором Андреем Чибисом.

Приветствуя Владимира Панова, глава региона поблагодарил его за поддержку Мурманской области.

«Уважаемый Владимир Александрович, спасибо вам за содействие в рамках работы как «Росатома», так и Госкомиссии по развитию Арктики. Мы с вами в рабочем режиме обсуждаем важнейшие для нас проекты и всегда находим в вашем лице поддержку, чтобы дальше формировать правильные решения», – подчеркнул Андрей Чибис.

В свою очередь, Владимир Панов высоко оценил усилия правительства региона, направленные на развитие Арктики.

«Хочу отдельно поблагодарить вас за ту работу, которую вы делаете в Мурманской области, – она очень заметна и с точки зрения динамики, и с точки зрения проектов. Потому что инфраструктурные проекты дают большой импульс развитию практически всего Арктического региона, учитывая, что задачи по Северному морскому пути выходят на новый уровень, новый горизонт», – отметил спецпредставитель «Росатома».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, отдельное внимание Владимир Панов уделил Северному морскому транзитному коридору – проекту логистического подразделения «Росатома» ООО «Русатом Карго». Проект предполагает создание на базе Северного морского пути евроазиатской морской контейнерной линии. Один из важнейших элементов транзитного коридора – транспортно-логистический узел – планируется разместить на западном берегу Кольского залива.

«С 2025 года должен начаться первый этап развития международного транзита, западная точка которого будет находиться в Мурманской области, рядом с Мурманском. Благодаря вашей поддержке и вашей команде большой объём работы уже сделан. Ещё многое предстоит решить, согласовать все решения и получить окончательное одобрение в Правительстве Российской Федерации. Но предположу, что работы становится только больше», – пояснил Владимир Панов.

Стороны обсудили перспективы реализации проектов на территории Мурманской области в контексте освоения Арктики и развития экономики России в целом.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/436452/#&gid=1&pid=2