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Мурманская область. Арктика (16+)12.05.23 17:50

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и губернатор Андрей Чибис дали официальный старт промышленной эксплуатации Кольской ВЭС

Сегодня заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак и губернатор Мурманской области Андрей Чибис дали официальный старт промышленной эксплуатации Кольской ветроэлектростанции. Реализацией стратегического промышленного проекта занимается дочерняя компании «ЛУКОЙЛ» – «ЭЛ5-Энерго».

«Благодарю руководство Мурманской области и всех, кто участвовал в реализации строительства Кольской ВЭС, за возможность дать старт столь масштабному российскому проекту – крупнейшей в мире ветроэлектростанции за Полярным кругом. В сложнейших условиях санкционного давления ПАО «ЭЛ5-Энерго» сумело довести его до конца. В нашей стране по поручению Президента Владимира Путина Правительством РФ реализуется масштабная программа по развитию возобновляемых источников энергии и строительству промышленных предприятий, которые могут производить оборудование для наших электростанций. Доля производства энергии на основе ВИЭ сейчас составляет 2,2% энергобаланса. В планах – к 2035 году повысить этот показатель до 6%, к 2050 году – до 16%. Эта задача выполняется, чтобы в России производили и потребляли больше чистой энергии», – подчеркнул Александр Новак.

«Проект Кольская ВЭС является для Мурманской области одним из приоритетных, в том числе с точки зрения предоставления необходимых налоговых преференций. Реализация этого проекта была для правительства Мурманской области проверкой на прочность – здесь, на Крайнем Севере, несмотря на беспрецедентные санкционные ограничения смогли создать уникальное производство. Уверен, что проект будет успешен!», – сказал глава региона.

Как отметил Андрей Чибис, очень символично, что сегодня исполнилось три года первой и единственной в Арктической зоне РФ ТОР «Столица Арктики», и в этот же день вводится в эксплуатацию уникальный технологичный проект – Кольская ВЭС.

В рамках мероприятия состоялось награждение руководства и лучших сотрудников ПАО «ЭЛ5-Энерго», а также Кольской ветроэлектростанции.

Закладка первого камня на месте будущего самого крупного ветропарка за Полярным кругом состоялась в сентябре 2019 года. Существенную поддержку реализации проекта оказало Правительство Мурманской области, с которым в ноябре 2018 года было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития возобновляемой энергетики, которое направлено на повышение экономического потенциала региона за счет внедрения новых способов производства электроэнергии и создания объектов энергетической инфраструктуры. В 2021 году инвестиционному проекту «Строительство и последующая эксплуатация ветропарка «Кольская ВЭС» присвоен статус стратегического инвестиционного проекта региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на сегодняшний день на территории площадью 257 гектаров установлено 57 ветроэнергетических установок. 68% оборудования на ветроустановках – локализованного российского производства. Ветропарк сможет вырабатывать порядка 750 ГВтч в год, избегая при этом выброса около 600 тысяч тонн углекислого газа в атмосферу. Оборудование ветропарка разработано с учетом специфики работы при крайне низких температурах. Лопасти ветроустановок оснащены системами обнаружения обледенения, которые позволяют заблаговременно определить риск возникновения наледи и в автоматическом режиме остановить их вращение. Кольская ВЭС присоединена к Единой энергетической системе России.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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