Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко: «Всероссийский форум по развитию и цифровой трансформации городов является главным ежегодным событием в сфере цифровизации городского хозяйства»

Участников и гостей III Всероссийского форума «Умный город: новые вызовы», который сегодня стартовал в Мурманской области, приветствовал заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

«Всероссийский форум по развитию и цифровой трансформации городов является главным ежегодным событием в сфере цифровизации городского хозяйства. Стремительный рост уровня урбанизации ставит новые вызовы, решение которых невозможно без цифровизации городских процессов. Цифровая трансформация определена Президентом России одной из национальных целей развития, и у нас есть все заделы для ее достижения: развитая инфраструктура, талантливые кадры, но, самое главное, есть интерес городов к интеллектуализации своего хозяйства. Уже сейчас насчитывается более 237 проектов Умных городов России.

Проект Умный город – это мостик между двумя национальными программами – «Жильё и городская среда» и «Цифровая экономика». Он полностью ориентирован на человека и направлен на формирование эффективной системы управления городским хозяйством и создания безопасных и комфортных условий для жизни горожан. Сейчас наша ключевая задача – увеличить долю жителей городов, участвующих в процессе управления с использованием цифровых решений. Для этого необходимо проводить просветительскую работу и повышать уровень цифровой грамотности населения. Например, объяснять горожанам, что установление камер наружного наблюдения позволяет добиться снижения уличной преступности, а полностью автоматизированные интеллектуальные системы в домах – экономить на оплате жилищно-коммунальных услуг.

Реализация проекта «Умный город» позволяет держать руку на пульсе и оперативно оценивать текущий уровень цифровизации городов России благодаря индексу цифровизации городского хозяйства. Это одна из важных тем форума. Подчеркну, ключевая динамика индекса показывает, что наши города уделяют большое внимание процессам цифровизации.

Дальнейшая цифровизация наших городов невозможна без активного взаимодействия представителей местных администраций и бизнеса. Надеюсь, форум станет площадкой для прямого диалога бизнеса с основными государственными регуляторами и заказчиками. Сегодня нам важно определить вектор дальнейшего развития и продолжить цифровизировать города России в ускоренном режиме. Желаю всем участникам форума плодотворной работы», – говорится в обращении.

Сегодня в Мурманске стартовал III всероссийский форум «Умный город: Новые вызовы». Главное событие года в развитии и цифровой трансформации городов будет проходить с 14 по 16 июля на нескольких площадках в областном центре, а также, а также в Териберке.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, организаторами форума выступают Минстрой и Минцифры России, правительство Мурманской области. В нем примут участие представители Правительства Российской Федерации, государственных корпораций, ведущих компаний цифровой экономики и предприятий строительной отрасли.

Подробнее о целях, задачах, а также о программе форума можно узнать на официальном сайте forumsmartcity.ru. Также на сайте будет организована трансляция деловой программы по ссылке forumsmartcity.online.

Фото: https://forumsmartcity.online/?gcmes=26649729084&gcmlg=8188190