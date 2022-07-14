Нужны ли заполярным городам муралы: опрос общественного мненияБольшинство претендентов на участие в программе «Свой дом в Арктике» намерены строить дома
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)14.07.22 12:30

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко: «Всероссийский форум по развитию и цифровой трансформации городов является главным ежегодным событием в сфере цифровизации городского хозяйства»

Участников и гостей III Всероссийского форума «Умный город: новые вызовы», который сегодня стартовал в Мурманской области, приветствовал заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

«Всероссийский форум по развитию и цифровой трансформации городов является главным ежегодным событием в сфере цифровизации городского хозяйства. Стремительный рост уровня урбанизации ставит новые вызовы, решение которых невозможно без цифровизации городских процессов. Цифровая трансформация определена Президентом России одной из национальных целей развития, и у нас есть все заделы для ее достижения: развитая инфраструктура, талантливые кадры, но, самое главное, есть интерес городов к интеллектуализации своего хозяйства. Уже сейчас насчитывается более 237 проектов Умных городов России.

Проект Умный город – это мостик между двумя национальными программами – «Жильё и городская среда» и «Цифровая экономика». Он полностью ориентирован на человека и направлен на формирование эффективной системы управления городским хозяйством и создания безопасных и комфортных условий для жизни горожан. Сейчас наша ключевая задача – увеличить долю жителей городов, участвующих в процессе управления с использованием цифровых решений. Для этого необходимо проводить просветительскую работу и повышать уровень цифровой грамотности населения. Например, объяснять горожанам, что установление камер наружного наблюдения позволяет добиться снижения уличной преступности, а полностью автоматизированные интеллектуальные системы в домах – экономить на оплате жилищно-коммунальных услуг.

Реализация проекта «Умный город» позволяет держать руку на пульсе и оперативно оценивать текущий уровень цифровизации городов России благодаря индексу цифровизации городского хозяйства. Это одна из важных тем форума. Подчеркну, ключевая динамика индекса показывает, что наши города уделяют большое внимание процессам цифровизации.

Дальнейшая цифровизация наших городов невозможна без активного взаимодействия представителей местных администраций и бизнеса. Надеюсь, форум станет площадкой для прямого диалога бизнеса с основными государственными регуляторами и заказчиками. Сегодня нам важно определить вектор дальнейшего развития и продолжить цифровизировать города России в ускоренном режиме. Желаю всем участникам форума плодотворной работы», – говорится в обращении.

Сегодня в Мурманске стартовал III всероссийский форум «Умный город: Новые вызовы». Главное событие года в развитии и цифровой трансформации городов будет проходить с 14 по 16 июля на нескольких площадках в областном центре, а также, а также в Териберке.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, организаторами форума выступают Минстрой и Минцифры России, правительство Мурманской области. В нем примут участие представители Правительства Российской Федерации, государственных корпораций, ведущих компаний цифровой экономики и предприятий строительной отрасли.

Подробнее о целях, задачах, а также о программе форума можно узнать на официальном сайте forumsmartcity.ru. Также на сайте будет организована трансляция деловой программы по ссылке forumsmartcity.online.

 

 

 

 

Фото:  https://forumsmartcity.online/?gcmes=26649729084&gcmlg=8188190

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние ИТ-сектора по итогам второго квартала 2022 по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире19:00«Жизнь и приключения Мишки Япончика». Художественный сериал, 4 серия (16+)19:55«Жизнь и приключения Мишки Япончика». Художественный сериал, 5 серия (16+)20:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Рейтинг народного доверия к валютам: рубль укрепляет позиции в качестве средства хранения сбережений-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 56 копеек, доллар потерял почти 28 копеек-PRO Энергетику (18+)В Мурманской области началась подготовка к фестивалю энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2022-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 14 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С сентября обмениваться документами с работодателем можно будет на портале «Госуслуги»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика