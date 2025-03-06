Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев и губернатор Андрей Чибис обсудили магистральные векторы развития экологической повестки Мурманской области, которые рассмотрят в рамках МАФ-2025

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев и губернатор Андрей Чибис вчера провели рабочую встречу. Они обсудили магистральные векторы развития экологической повестки в Кольском Заполярье.

Как отметил Андрей Чибис, на территории области удалось сформировать комплекс решений, направленных на сохранение арктической природы. С 2019 года в рамках стратегического плана «На Севере - жить!» удалось снизить совокупные выбросы в атмосферу на 32%, были ликвидированы более 1600 свалок, в том числе ликвидированы крупнейшие за полярным кругом свалки в Дровяном и Заозерске.

«Общими усилиями, начиная с 2019 года, мы восстановили свыше 8700 гектаров лесов, в 2024 году перевыполнили план нацпроекта «Экология» на 27%. Пристальное внимание уделяем водоемам. Приведено в порядок и очищено больше 287 километров береговой полосы, что позволило превысить необходимые показатели на 15%. Кроме того, Мурманская область по итогам осени прошлого года стала лидером Национального экологического рейтинга регионов России, где заняла 2 место», - подчеркнул глава региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, во время двусторонней встречи речь шла о важности обеспечения конструктивного диалога и всестороннего взаимодействия между органами федеральной и региональной власти, представителями делового сообщества, научно-образовательных и некоммерческих организаций.

На встрече также обсудили, что вопросы защиты природы станут важной частью повестки Международного арктического форума, который состоится в Мурманске 26-27 марта.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/