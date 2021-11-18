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Мурманская область. Арктика (16+)18.11.21 16:30

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин наградил команду Мурманской области за успешно реализованный дорожный нацпроект

Успешная работа региональной команды Кольского Заполярья в сфере дорожного хозяйства отмечена на федеральном уровне. Мурманская область удостоена диплома правительства Российской Федерации и Минтранса России за достижение наилучших показателей национального проекта «Безопасные качественные дороги» по итогам 2021 года. Награждение состоялось в рамках главного события транспортной отрасли Российской Федерации – «Транспортной недели» в Москве. Диплом за подписью заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина будет доставлен в регион.

В Мурманской области нацпроект реализуется уже третий год, региону удалось достичь высоких результатов и радикально улучшить состояние транспортно-дорожной сети.

В 2021 году реализация нацпроекта в регионе вышла на новый уровень: за год было обновлено 95 километров асфальта. Это на 58% больше, чем было сделано в прошлом году.

Запланированный на 2021 год объём ремонта дорог полностью выполнен, 553 тысячи квадратных метров нового асфальта получили 5 региональных дорог и 33 дороги агломерации «Мурманская», в которую входят города Мурманск и Кола. Досрочно был завершен ремонт на региональной сети, что позволило до наступления неблагоприятных погодных условий приступить к реализации нацпроекта 2022 года.

Впервые дорожники региона отремонтировали опережающими темпами 9 объектов из плана на следующий год: в нормативное состояние привели 8 дорог регионального значения и дорогу на ул. Победы в Коле.

Всего в Мурманской области в 2021 году было уложено 1,6 млн квадратных метров нового асфальтового покрытия, что на 30% превысило результат прошлого года.

Кроме того, впервые в рамках реализации дорожного нацпроекта среди объектов ремонта появились не только дороги, но и искусственные сооружения. Уже завершен ремонт моста через реку Умба, в высокой степени готовности путепровод через железную дорогу на автомобильной дороге Заполярный – Сальмиярви. Также в этом году начата двухлетняя реконструкция мостового перехода через реку Мартимъявр на автомобильной дороге Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами.

Стоит отметить, что в текущем году при ремонте региональных дорог впервые начали применять уникальные для Заполярья новые технологии устройства слоев дорожной одежды из высокопрочного асфальтобетона А 16 ВН. Он содержит специальные химические добавки и имеет высокую стойкость к воздействию внешних факторов.

Особое внимание в рамках нацпроекта уделяется организации безопасного дорожного движения. Так, в рамках «Транспортной недели» был представлен ряд инновационных элементов дорожной инфраструктуры, среди которых уникальный для России проект – проекционный пешеходный переход. Инновация уже применяется в Мурманске на Кольском проспекте. На таком переходе пешехода и разметку водитель может увидеть при любых метеоусловиях с расстояния более 150 метров.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Мурманская область на «Транспортной неделе» также была представлена проектами универсального морского торгового порта «Лавна» и опорной сети автомобильных дорог региона. Три проекта Мурманской области были номинированы на национальную премию за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры «Формула Движения».

Комментарии

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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
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