Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин подвёл итоги года на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию

Вице-премьер отметил успешное завершение первого года реализации нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Благодаря системным решениям, постоянному вниманию и контролю со стороны президента, оперативной работе правительства, личному участию председателя правительства, конструктивному взаимодействию с администрацией Президента России, Федеральным Собранием, штабной работе с главами регионов строительная отрасль в текущем году продолжила активный рост», — сказал Марат Хуснуллин.

По его словам, ввод жилья по итогам года прогнозируется в объёме около 107 млн кв. метров, или 0,73 кв. метра на человека. «Такое развитие жилищного строительства и рынка ипотеки позволили в 2025 году улучшить жилищные условия 3,8 млн семей», — отметил вице-премьер. В сфере дорожного хозяйства за год отремонтировано, реконструировано и построено порядка 28 тысяч км дорог, что на 14% больше, чем годом ранее. Уложено около 213 млн кв. метров асфальта, достигнуты все плановые показатели.

Марат Хуснуллин также сообщил, что всеми регионами утверждены программы развития 2160 опорных населённых пунктов, где проживает более 70% населения страны. Результатом их реализации станет улучшение качества среды для жизни на 30% к 2030 году и на 60% к 2036 году. Среди ключевых задач на будущее вице-премьер выделил модернизацию ЖКХ, развитие опорных населённых пунктов, увеличение градостроительного потенциала и обновление улично-дорожной сети.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, в 2025 году в Мурманской области в рамках нацпроекта отремонтировано более 80 км дорог и 137,7 погонных метров искусственных сооружений. В рамках губернаторского плана «На Севере – Жить!» работы завершены на всех запланированных 94 объектах во всех муниципальных образованиях.

Благодаря нацпроекту и ипотечным программам жилищное строительство в Мурманской области показывает рекордный рост: с 2019 года объём введенного жилья вырос в 3,3 раза, а индивидуального — в 5 раз. План по вводу жилья в 2025 году выполнен на 179%. Сейчас в регионе возводится 20 многоквартирных домов общей площадью 148 тысяч кв. метров. Из 1794 квартир, выставленных на рынок, уже приобретено 625, в том числе с использованием «Арктической» и «Семейной ипотеки». В перспективе десяти лет в области планируется построить 1 млн кв. метров жилья.

Продолжается и благоустройство городской среды: в 2025 году реализовано 4 проекта-победителя Всероссийского конкурса в Коле, Мончегорске, Полярных Зорях и Ковдоре. По губернаторской программе «На Севере – твой проект» выполнено 66 проектов по инициативам жителей, а ямочный ремонт проведён на 307 дворовых территориях.

