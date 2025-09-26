Заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев и губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудили ключевые проекты развития Арктики

25 сентября в Москве состоялась рабочая встреча заместителя председателя правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с развитием российской Арктики.

Основное внимание — реализации комплексного плана по развитию Арктики и Трансарктического транспортного коридора. Губернатор Андрей Чибис отметил, что ведётся активная работа по выполнению поручений президента, данных по итогам Международного арктического форума. На площадке комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика» совместно с федеральными коллегами конкретизируются содержание и механизмы реализации этого стратегического проекта.

Ещё одной важной темой обсуждения стала инициатива проведения Года Арктики.

«В условиях нарастающего политического напряжения вокруг освоения Арктики и усиления внешнего влияния, мы с Юрием Петровичем сошлись во мнении о необходимости объявить 2027 год — Годом Арктики в Российской Федерации. Это подчеркнёт роль России как ведущей арктической державы. Мурманск же, как столица Русской Арктики, с его уникальной инфраструктурой и стратегическим расположением, станет идеальной площадкой для проведения Международного арктического форума — 2027-го и других мероприятий в рамках этого года», – отметил губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в ходе встречи рассмотрели вопросы финансирования инфраструктуры территории опережающего развития «Столица Арктики» и перспективы передачи в собственность Мурманской области пирса дальних линий. Капитальный ремонт объекта позволит создать современную точку для захода круизных судов, что откроет новые возможности для развития арктического туризма.

