Заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов и губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента России Владимира Путина по газификации региона

Состоялась рабочая встреча заместителя председателя правления ПАО «Газпром» Виталия Маркелова и губернатора Андрея Чибиса. В рамках рабочей встречи стороны обсудили ход реализации поручения Президента РФ Владимира Путина по газификации Мурманской области от 25 мая 2022 года. Тогда глава государства поддержал инициативу главы региона о газификации Кольского Заполярья.

Газификация позволит закрыть вопрос мазутозависимости региона, станет толчком к развитию промышленных производств другого технологического уровня, будет способствовать созданию в регионе большого количества новых рабочих мест, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/