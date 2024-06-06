Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поддержал инициативу губернатора Андрея Чибиса по созданию на базе КНЦ РАН арктического научно-технологического кластера

В Москве 5 июня состоялась рабочая встреча заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, в ходе которой стороны обсудили развитие научного потенциала Мурманской области и создание на базе Кольского научного центра Российской академии наук арктического научно-технологического кластера.

«Кольский научный центр Российской академии наук, который есть в Апатитах, – это мощный потенциал. За последние годы туда приехало 30 молодых учёных. Они активно занимаются темой Арктики и, учитывая, что на исследовании недр и экологии арктической зоны сейчас нужно делать акцент, я хотел бы обратиться с просьбой поддержать развитие Кольского научного центра, в том числе по созданию на его базе арктического научно-технологического кластера», – обратился губернатор Андрей Чибис, отметив, что это поможет существенно увеличить научный потенциал и количество разработок, необходимых российской Арктике, а также привлекать в регион учёных со всей России и дружественных стран.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что проект действительно необходим, и Мурманская область может стать базой по исследованию Арктики.

«За последние годы заметны достижения и в части подъёма экономики, и в части реализации крупных проектов, а некоторые из них носят беспрецедентный характер, и, конечно, в большей степени это улучшение жизни людей – их желания оставаться, работать, жить в Мурманской области. Это даёт основания считать, что работа ведётся добротная, качественная, и она должна быть продолжена», – сказал Дмитрий Медведев.

Глава Кольского Заполярья поблагодарил Дмитрия Медведева за поддержку, рассказал о достижениях региона за последние пять и лет и дальнейших планах. В том числе речь шла о логистическом потенциале региона, о реализации проекта по газификации, перспективах добычи лития.

«Мурманская область – лидер среди арктических территорий по объёму фактически вложенных инвестиций и по количеству созданных рабочих мест. Я хотел бы, в первую очередь, поблагодарить Вас. Первая и единственная в Арктике ТОР «Столица Арктики» появилась благодаря Вашей поддержке. А те стратегические проекты, которые мы сегодня реализуем и приступили к реализации, – существенно изменят качество жизни людей. Так, президент поддержал наш проект по газификации, все поручения даны. Да, проект дорогой и сложный, но мы шаг за шагом приступили к его реализации. Вторая тема – наш логистический потенциал – выход в мировой океан и незамерзающий Кольский залив. В прошлом году мы запустили рабочее движение на западном берегу Кольского залива. В этом году планируем запустить новый порт «Лавна» – первый порт со времен советской истории. Наша цель – в два раза увеличить грузооборот, сейчас вместе с правительством РФ это прорабатываем, понимая, что это наше конкурентное преимущество. Новая отрасль экономики – литий и всё, что связано с его переработкой. Геологоразведка месторождений уже проведена. Наша страна имеет все возможности войти в тройку мировых лидеров в этом направлении», – рассказал Андрей Чибис.

«Литиевая тема – это очень важно. Все прогнозы развития мировой экономики сейчас строятся на этом. Если у Мурманской области есть такой потенциал, то это было бы здорово», – отметил Дмитрий Медведев.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в ходе встречи заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сказал, что партия «Единая Россия» готова поддержать кандидатуру Андрея Чибиса на предстоящих выборах главы региона.

Фото: https://gov-murman.ru