Заместитель прокурора области проведёт приём жителей г. Мурманска

19 февраля текущего года заместитель прокурора Мурманской области Анатолий Трифонов совместно с представителями органов исполнительной власти региона проведёт приём жителей г. Мурманска по вопросу надлежащего состояния и содержания дорог общего пользования и придомовых территорий в зимний период.

Мероприятие состоится с 11.00 до 12.00 в помещении прокуратуры области по адресу: г. Мурманск, ул. Коммуны, 18а.

Предварительная запись на приём осуществляется по телефонам: 8(8152) (41-03-78), 8(8152) 40-31-14, а также путём личного обращения в прокуратуру Ленинского округа г. Мурманска.

Обратившимся на личный приём при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, одновременно рекомендуется подготовить письменное обращение по существу имеющихся сведений о нарушениях законов, прав и свобод граждан.