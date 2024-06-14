Заместитель руководителя администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов отметил стабильную ситуацию в Мурманской области в части межнациональных отношений

В Мурманске состоялась рабочая встреча полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана с заместителем руководителя администрации Президента Российской Федерации Магомедсаламом Магомедовым, губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым. В ходе встречи стороны обсудили реализацию государственной национальной политики в Мурманской области.

Заместитель руководителя администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов отметил, что правительство Мурманской области уделяет приоритетное внимание вопросам реализации государственной национальной политики.

«Сохранение межнационального мира и согласия – это необходимые условия для существования страны. Могу отметить, что в Мурманской области за последнее время нет серьёзных конфликтов или резонансных событий, которые могли бы нас беспокоить. В целом, обстановка стабильная. И это результат работы команды регионального правительства. Показатели отношения населения к состоянию межнациональных отношений в Мурманской области в последнее время хорошие, на уровне общероссийских, иногда даже превышают – от 75% о 80% населения оценивают состояние межнациональных отношений как доброжелательные, положительные. Это хороший результат. Понятно, что возникающие риски связаны, в первую очередь, с притоком иностранных граждан, трудовых мигрантов. Но вы держите ситуацию на контроле. Государственная национальная политика – это такое направление, которым надо заниматься каждый день. Уверен, что вы, ваша команда и те, кто работают в муниципалитетах, эту задачу понимают. Желаю успехов», – сказал Магомедсалам Магомедов.

«Мы видим, что Мурманская область остаётся регионом с высоким уровнем стабильности в межнациональных отношениях, решая вопросы в этой сфере конструктивно и профессионально. Важно, что в работу по реализации национальной политики активно вовлечены муниципальные образования», – подчеркнул полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал о взаимодействии правительства области с предприятиями региона, привлекающими иностранных граждан.

«Тема межнациональных отношений, безусловно, чувствительна, особенно с учётом реализации в регионе крупных проектов, которые требуют дополнительной рабочей силы, увеличения количества людей, которые прибывают к нам с других территорий, стран. Мы эту технологию отработали при реализации такого крупного проекта как Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке. В том числе и во время ковида. Нам удалось удержать ситуацию под контролем, минимизировать риски», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Ещё одна тема, которую затронули в ходе встречи, – опыт Мурманской области по взаимодействию с представителями коренного малочисленного народа Севера при промышленном освоении территорий и реализации новых инвестиционных проектов.

Губернатор Андрей Чибис отметил, что в регионе проводится детальная и системная работа по данному направлению.

«Набор мер поддержки, который у нас действует, обеспечивает необходимую стабильность. И, конечно, важно учитывать позицию коренного населения при реализации наших проектов. В настоящее время мы запускаем стратегически важный для страны проект по литию. Отмечу, месторождение лития в Мурманской области является самым крупным в Российской Федерации. Мы самым внимательным образом подошли к работе и учёту интересов наших коренных народов, детально, подробно прорабатывали все моменты со всеми общинами. В том числе, им были предоставлены дополнительные преференции, подписаны соглашения», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, сразу после рабочей встречи в правительстве Мурманской области состоялся семинар – совещание, посвящённый реализации стратегии государственной национальной политики России до 2025 года.

Фото: https://gov-murman.ru