Заместитель руководителя администрации Президента РФ Максим Орешкин и губернатор Андрей Чибис обсудили порядок отработки поручений, озвученных главой государства на пленарном заседании МАФ -2025 в Мурманске

Вчера в Москве состоялась рабочая встреча заместителя руководителя администрации Президента России Максима Орешкина и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Обсуждалась реализация поручений Президента Российской Федерации Владимира Путина, которые предстоит реализовать в ближайшее время.

Напомним, что 27 марта в рамках VI Международного Арктического форума «Арктика – территория диалога» в Мурманске состоялось пленарное заседание, во время которого глава государства дал ряд поручений, которые касаются будущего арктических регионов и их жителей.

«Вместе с Максимом Орешкиным детально обсудили каждый из пунктов. На какой работе в ближайшее время необходимо сфокусироваться региону, чтобы их успешно реализовать. Уже формирую поручения», – отметил Андрей Чибис.

В числе главных решений, озвученных Президентом Российской Федерации – продление программы реновации ЗАТО до 2030 года. Владимир Путин подчеркнул важность строго соблюдения плана газификации Мурманской области, который также должен быть полностью завершен до 2030 года.

Акцентировалось внимание на необходимости увеличения мощности Мурманского транспортного узла как минимум втрое посредством строительства новых терминалов и расширения железнодорожных подходов.

Особое внимание было уделено вопросам переработки литиевого сырья в Арктике. Владимир Путин поручил ускорить разработку графика реализации арктических мастер-планов и предусмотреть финансирование для опорных населенных пунктов АЗРФ в рамках национальных проектов.

Одним из ключевых вопросов стало расселение из аварийного жилфонда. Кроме того, для создания комфортной городской среды в Арктике будет выделен отдельный лимит из федерального бюджета в рамках Всероссийского конкурса проектов.

Поручено разработать специальный механизм финансирования медицинской помощи в северных регионах для повышения доступности и качества здравоохранения. Еще один приоритет – необходимость запуска комплексного проекта развития Арктики и Северного морского пути.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/