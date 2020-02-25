Заместитель руководителя ГАУ Мурманской области «Центр спортивной подготовки» хотел «подзаработать» на церемонии награждения спортсменов

Заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя руководителя государственного автономного учреждения Мурманской области «Центр спортивной подготовки», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 285, 290 УК РФ.

В ходе предварительного следствия по делу установлено, что должностное лицо государственного автономного учреждения лично получило взятку в виде денежных средств в значительном размере в сумме 150 тысяч рублей за совершение действий в пользу взяткодателя, входящих в его служебные полномочия, а также за совершение незаконных действия и бездействия.

Кроме того, заместитель руководителя учреждения злоупотребил должностными полномочиями - использовал свои служебные полномочия вопреки интересам службы из корыстной и иной личной заинтересованности, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов организаций, а также охраняемых законом интересов общества и государства, причинил учреждению ущерб на сумму в размере 371,4 тысячи рублей.

Обвиняемый должен был организовать проведение мероприятия – церемонию награждения спортсменов, тренеров, ветеранов спорта и физкультурного актива. Руководствуясь корыстным мотивом, за так называемый «откат», заместитель руководителя, завысив стоимость контракта на сумму в размере 371400 рублей, обеспечил участие коммерческой организации своего знакомого, как единственного поставщика услуги, в результате чего на счёт организации переведены денежные средства в размере 840,3 тысячи рублей.

После получения денежных средств руководитель коммерческой организации часть из них - 150 тысяч рублей, передал в качестве взятки (отката) должностному лицу.

Действия должностного лица квалифицированы по совокупности преступлений, предусмотренных ст. ст. 290 и 285 УК РФ.

Преступные действия заместителя руководителя государственного автономного учреждения Мурманской области «Центр спортивной подготовки» выявлены сотрудниками УФСБ России по Мурманской области в ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий.

Наиболее строгое наказание за совершение указанных преступлений предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом, а также с лишением права занимать определённые должности.