Заместитель руководителя Росрыболовства провёл в Мурманске совещание по вопросам сохранения водных биоресурсов

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Михаил Иваник провёл в Мурманске межрегиональное совещание по вопросам сохранения водных биоресурсов и среды их обитания, включая контрольно-надзорные функции в Северном и Западном рыбохозяйственных бассейнах.

На совещании были рассмотрены результаты деятельности территориальных управлений по этому направлению и оперативного ведомственного контроля. Обсуждались перспективы воспроизводства биоресурсов в разрезе регионов, а также вопросы рыбоохраны.

Отдельное внимание уделено анализу сведений электронной базы данных, связанных с проведением компенсационных мероприятий для возмещения ущерба от проектов хозяйственной деятельности.

Как сообщает пресс-служба Росрыболовства, в ходе рабочей поездки Михаил Иваник также вручил ведомственные награды сотрудникам Полярного филиала ФГБНУ «ВНИРО» и Североморского территориального управления Росрыболовства.