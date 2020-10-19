Заместителем губернатора по внутренней политике станет Владимир Евменьков

На оперативном совещании в понедельник губернатор Мурманской области Андрей Чибис представил нового заместителя по внутренней политике. Им станет Владимир Евменьков, на данный момент занимающий пост главы ЗАТО г. Североморск.

Губернатор отметил, что все необходимые процедуры по сложению мэром флотской столицы полномочий в ближайшее время должны быть завершены, чтобы он смог приступить к работе на новом месте.

«Желаю вам успехов на этом непростом фронте. Темы хорошо вам известны, поэтому я убежден, что вся необходимая поддержка будет оказана, и все те задачи, которые перед нами стоят по развитию местного самоуправления и обеспечению контроля за внутриполитическими процессами, направленного на интересы жителей Мурманской области, будут реализованы. Я в этом уверен», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политике, Владимир Евменьков родился в 1972 году в Заполярном. Имеет историческое и юридическое образование. Служил в правоохранительных органах, возглавлял УМВД России по городу Мурманску и управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области. С 2017 года занимает пост главы ЗАТО город Североморск.