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Мурманская область. Арктика (16+)27.05.24 14:30

Заместители главы администрации города Мурманска Юрия Сердечкина – главы округов продолжают традиционные встречи с мурманчанами

Жители областного центра каждую неделю могут лично задать волнующие их вопросы и получить ответ от представителей округа или управляющих компаний.

Первая встреча на прошлой неделе прошла во дворе дома №5 по улице Капитана Маклакова. Глава Октябрьского округа Елена Ширшова совместно с депутатом Совета депутатов города Мурманска Анной Верещагиной выслушали вопросы, касающиеся благоустройства дворовой территории. Мурманчане попросили отремонтировать разбитую лестницу с торца дома №1 и заменить уличное освещение территории домов №№1-6. Северяне также обратили внимание на состояние контейнерной площадки возле дома №3. После обращения проблема была решена – контейнерная площадка расчищена, крупногабаритный и бытовой мусор вывезен.

Продуктивно завершилась встреча с жителями Ленинского округа. Здесь чаще всего активность проявляют не только жители конкретного дома, где проходит собрание, приходят северяне, проживающие в других домах. Глава Ленинского округа Андрей Костин совместно с депутатами Совета депутатов города Мурманска Аркадием Амозовым и Ириной Матвеевой обсудили с жителями дома №1 по улице Адмирала флота Лобова вопросы, связанные с благоустройством двора и содержанием общедомового имущества. На этой неделе были озвучены пожелания отремонтировать асфальтобетонное покрытие придомовой территории, проверить состояние подвала и убрать посторонние запахи в подъезде, заменить трубопровод холодного водоснабжения с 1-го по 5-й этаж, отремонтировать фасад дома, провести дератизацию подвала, подъездов и придомовой территории, ограничить доступ в подвальное помещение, обустроить детскую площадку между домом №1 по улице Адмирала флота Лобова и домом №78/1 по проспекту Героев-североморцев, провести санитарную обрезку сухостойных деревьев во дворе, решить проблему освещения лестничной клетки. Жительница дома пожаловалась главе на ненадлежащее качество горячей воды, со слов мурманчанки, вода имеет неестественный цвет и посторонний запах. Северяне также обратили внимание главы округа на некачественное состояние придомовой территории. После встречи территория возле дома №1 по улице Адмирала флота Лобова была приведена в порядок.

Жители дома №9/4 по улице Адмирала флота Лобова обратились к главе с просьбой убрать разукомплектованный транспорт, припаркованный возле контейнерной площадки; отремонтировать асфальтобетонное покрытие возле домов №№9/2 и 5 по улице Адмирала флота Лобова; обустроить детскую площадку.

С жильцами дома №26 по улице Героев Рыбачьего встретились глава Первомайского округа Александр Боянжу и депутат Совета депутатов города Мурманска Наталья Найдёнова. После обращения мурманчан с контейнерной площадки во дворе был вывезен бытовой мусор. Также мурманчане попросили главу округа организовать санитарную обрезку зеленых насаждений и уборку мусора и покрышек с территории между домами №№26 и 23 по ул. Героев Рыбачьего, установить урны для мусора.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27439&page=1

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