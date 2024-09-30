Заместители главы администрации города Мурманска Юрия Сердечкина продолжают проводить регулярные встречи с мурманчанами
Прошедшая неделя не стала исключением.
Жильцы дома №11 по ул. Кильдинская на встрече с главой Октябрьского округа Еленой Ширшовой и депутатом Совета депутатов Сергеем Тяном отметили необходимость ремонта лестницы и улучшения освещения, а также санитарной обрезки деревьев и благоустройства детской площадки. Кроме того, жителей беспокоит размытие дороги, что создаёт дополнительные трудности при передвижении.
После предыдущих встреч с территории дома №3 по пр. Флотскому был убран брошенный автомобиль.
В Ленинском округе встречу провели начальник управления округа Андрей Костин и депутат Совета депутатов города Мурманска Любовь Лычкина. Жители дома №4а по ул. Павлика Морозова выразили обеспокоенность по поводу открытого колодца, вопрос был решён оперативно.
Ряд обращений касался обустройства придомовой территории: мурманчане попросили убрать старую подстанцию, перенести контейнерную площадку и обустроить детскую площадку. Также жильцы домов по ул. Юрия Гагарина обратили внимание на необходимость ремонта подъездов и капитальный ремонт фасада и кровли.
В домах по ул. Свердлова и ул. Аскольдовцев северяне попросили провести очистку и ремонт подвалов и канализации.
В Первомайском округе возле домов №11 по пр. Михаила Бабикова и дома №202 по Кольскому проспекту для предотвращения заезда автомобилей на зелёную зону были установлены ограждения в виде цветочных клумб. Жители дома №45 по Кольскому проспекту обратили внимание главы округа Александра Боянжу на необходимость навести порядок на придомовой территории. После встречи был произведён спил упавшего дерева и закрашены несанкционированные надписи.
Все поднятые вопросы находятся на контроле, администрация города продолжает работать над их решением.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28550&page=1