Заместители главы администрации города Мурманска Юрия Сердечкина продолжают проводить регулярные встречи с мурманчанами

Прошедшая неделя не стала исключением.

Жильцы дома №11 по ул. Кильдинская на встрече с главой Октябрьского округа Еленой Ширшовой и депутатом Совета депутатов Сергеем Тяном отметили необходимость ремонта лестницы и улучшения освещения, а также санитарной обрезки деревьев и благоустройства детской площадки. Кроме того, жителей беспокоит размытие дороги, что создаёт дополнительные трудности при передвижении.

После предыдущих встреч с территории дома №3 по пр. Флотскому был убран брошенный автомобиль.

В Ленинском округе встречу провели начальник управления округа Андрей Костин и депутат Совета депутатов города Мурманска Любовь Лычкина. Жители дома №4а по ул. Павлика Морозова выразили обеспокоенность по поводу открытого колодца, вопрос был решён оперативно.

Ряд обращений касался обустройства придомовой территории: мурманчане попросили убрать старую подстанцию, перенести контейнерную площадку и обустроить детскую площадку. Также жильцы домов по ул. Юрия Гагарина обратили внимание на необходимость ремонта подъездов и капитальный ремонт фасада и кровли.

В домах по ул. Свердлова и ул. Аскольдовцев северяне попросили провести очистку и ремонт подвалов и канализации.

В Первомайском округе возле домов №11 по пр. Михаила Бабикова и дома №202 по Кольскому проспекту для предотвращения заезда автомобилей на зелёную зону были установлены ограждения в виде цветочных клумб. Жители дома №45 по Кольскому проспекту обратили внимание главы округа Александра Боянжу на необходимость навести порядок на придомовой территории. После встречи был произведён спил упавшего дерева и закрашены несанкционированные надписи.

Все поднятые вопросы находятся на контроле, администрация города продолжает работать над их решением.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28550&page=1