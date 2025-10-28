Заместителю главы ЗАТО город Заозерск Арсению Филиппову вручили медаль ордена «За заслуги перед Запорожской областью»

Медаль ордена «За заслуги перед Запорожской областью» Арсению Филиппову, заместителю главы ЗАТО город Заозерск, вручил глава Приморского муниципального округа Владимир Прокопенко, подчеркнув значимость личного вклада первого заместителя главы ЗАТО в развитие региона.

Первый заместитель главы ЗАТО город Заозерск Арсений Филиппов неоднократно отправлялся в командировки в подшефный Мурманской области регион – город Приморск Запорожской области. Его усилия способствовали улучшению ситуации в ключевых сферах жизнедеятельности населения: жилищно-коммунальном хозяйстве, образовании, здравоохранении, спорте и благоустройстве территорий.

Как отмечает администрация муниципалитета, Мурманская область активно поддерживает Запорожье, обеспечивая поддержку и сотрудничество в реализации социально значимых проектов, укрепляющих связи между двумя территориями.

