Мурманская область. Арктика (16+)28.10.25 15:45

Заместителю главы ЗАТО город Заозерск Арсению Филиппову вручили медаль ордена «За заслуги перед Запорожской областью»

Медаль ордена «За заслуги перед Запорожской областью» Арсению Филиппову, заместителю главы ЗАТО город Заозерск, вручил глава Приморского муниципального округа Владимир Прокопенко, подчеркнув значимость личного вклада первого заместителя главы ЗАТО в развитие региона.

Первый заместитель главы ЗАТО город Заозерск Арсений Филиппов неоднократно отправлялся в командировки в подшефный Мурманской области регион – город Приморск Запорожской области. Его усилия способствовали улучшению ситуации в ключевых сферах жизнедеятельности населения: жилищно-коммунальном хозяйстве, образовании, здравоохранении, спорте и благоустройстве территорий.

Как отмечает администрация муниципалитета, Мурманская область активно поддерживает Запорожье, обеспечивая поддержку и сотрудничество в реализации социально значимых проектов, укрепляющих связи между двумя территориями.

 

 

Фото: https://vk.com/zaozadm?z=photo-171749274_457277531%2Fwall-171749274_44883

Светлана Леонидовна
26.10.25 16:48
Живу на Старостина, 11/ с 1991г, с ужасом ожидаю строительство пресловутого ФОКа. Смотрела в окна на зеленый массив под окном, выросший на бывшей стройке, но его уже снесли. Надеялась, что на этом мес
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
Константин
26.10.25 13:28
Много разговоров и статей, видимость удачной реализации нацпроекта, по факту ничего не работает. Кто ни будь лично из вас пробовал на себе этот нацпроект? На портале «Работа России» одна вакансия в М
Комментарий к новости:Кадровый консультант помогает: в 2025 году в стране вступил в силу национальный проект «Кадры»
Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
Комментарий к новости:В рамках подготовки к новому отопительному сезону в Заозерске заменят более 1 км теплосетей
