Заместителю губернатора Мурманской области Владимиру Евменькову вручена Почётная грамота Министерства обороны РФ

Сегодня, открывая оперативное совещание в региональном правительстве, губернатор Мурманской области Андрей Чибис вручил своему заместителю Владимиру Евменькову Почётную грамоту от имени начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова за помощь в проведении мероприятий отбора граждан на военную службу по контракту в 2023 году.

«Мурманская область – в числе лидеров и по округу, и по стране по выполнению задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным по комплектованию Вооружённых Сил. Уверен, что в этом году данные задачи также будут выполнены», – сказал губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, глава региона подчеркнул, что региональное правительство активно и результативно содействует в решении задач, которые стоят перед армией в рамках специальной военной операции, и подчеркнул, что необходимо и впредь держать на особом контроле всё, что касается поддержки ветеранов СВО, а также военнослужащих и их семей.

«Вместе с полномочным представителем Президента РФ в СЗФО Александром Гуцаном и командующим Северным флотом Александром Моисеевым накануне 23 февраля встречались в госпитале с нашими военными, где, в том числе, обсуждали вопросы социальной поддержки. Прошу всех продолжать держать на особом контроле всё, что касается поддержки военнослужащих и членов их семей. Отдельное внимание вместе с руководством филиала «Защитники Отечества» прошу обратить на ветеранов. И вести эту работу в проактивном режиме – выходить, разбираться, помогать», – сказал Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru