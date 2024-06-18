Заместителю полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Любови Совершаевой презентовали обновлённую концепцию плана «На Севере – жить»

В Центре управления регионом состоялась рабочая встреча первого заместителя губернатора Мурманской области Оксаны Демченко с заместителем полномочного представителя Президента Российской Федерации в СЗФО Любовью Совершаевой. Темой встречи стала стратегия развития Мурманской области на ближайшие 5 лет, обновление плана «На Севере – жить» с учётом новых задач и поручений Президента РФ.

Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в СЗФО Любовь Совершаева подчеркнула, что в первую очередь надо опираться на мнение и пожелания жителей региона.

«Очень важно получить от мурманчан идеи, инициативы и предложения по дальнейшему развитию территорий, на которых они живут. Это позволит сконцентрировать бюджетные ресурсы на действительно важных для людей направлениях», – отметила Любовь Совершаева.

По словам первого заместителя губернатора Мурманской области Оксаны Демченко, благодаря инициированному губернатором Андреем Чибисом плану «На Севере – жить» за последние 5 лет в различных сферах произошли значительные изменения. Так, в Мурманской области на 40% сокращена нехватка врачей благодаря поддержке и дополнительным выплатам. Улучшение кадрового обеспечения медицины – одна из ключевых задач президентского нацпроекта «Здравоохранение».

Благодаря привлечению специалистов, Заполярье вошло в топ-3 среди регионов Северо-Запада по операциям на открытом сердце. В 2023 году проведено 347 таких операций – это исторический максимум для субъекта.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, с 1 июня стартовал сбор предложений жителей Мурманской области по обновлению плана «На Севере – жить» в офлайн и онлайн форматах. Проведены стратегические сессии, на которых детализирован план на предстоящую пятилетку.

Фото: https://gov-murman.ru