По поручению Андрея Чибиса руководители муниципалитетов прокомментировали ряд вопросов, прозвучавших на «прямой линии» с губернаторомВ Мурманской области утвердят новую среднерыночную стоимость квадратного метра жилья
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)18.06.24 12:30

Заместителю полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Любови Совершаевой презентовали обновлённую концепцию плана «На Севере – жить»

В Центре управления регионом состоялась рабочая встреча первого заместителя губернатора Мурманской области Оксаны Демченко с заместителем полномочного представителя Президента Российской Федерации в СЗФО Любовью Совершаевой. Темой встречи стала стратегия развития Мурманской области на ближайшие 5 лет, обновление плана «На Севере – жить» с учётом новых задач и поручений Президента РФ.

Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в СЗФО Любовь Совершаева подчеркнула, что в первую очередь надо опираться на мнение и пожелания жителей региона.

«Очень важно получить от мурманчан идеи, инициативы и предложения по дальнейшему развитию территорий, на которых они живут. Это позволит сконцентрировать бюджетные ресурсы на действительно важных для людей направлениях», – отметила Любовь Совершаева.

По словам первого заместителя губернатора Мурманской области Оксаны Демченко, благодаря инициированному губернатором Андреем Чибисом плану «На Севере – жить» за последние 5 лет в различных сферах произошли значительные изменения. Так, в Мурманской области на 40% сокращена нехватка врачей благодаря поддержке и дополнительным выплатам. Улучшение кадрового обеспечения медицины – одна из ключевых задач президентского нацпроекта «Здравоохранение».

Благодаря привлечению специалистов, Заполярье вошло в топ-3 среди регионов Северо-Запада по операциям на открытом сердце. В 2023 году проведено 347 таких операций – это исторический максимум для субъекта.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, с 1 июня стартовал сбор предложений жителей Мурманской области по обновлению плана «На Севере – жить» в офлайн и онлайн форматах. Проведены стратегические сессии, на которых детализирован план на предстоящую пятилетку.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В России за год спрос на медработников вырос на 17%
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДА
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
05.06.24 17:04
Как-то в День памяти и скорби несколько легкомысленно такими спортивными соревнованиями заниматься, а ещё и на фоне СВО. Хоть бы в названии забега помянули трагическую для страны дату.
Комментарий к новости:Единый волонтёрский центр набирает волонтёров на забег на крупнейшем ветропарке за Полярным кругом
михаил
31.05.24 21:07
Почему не отключают отопление понятно,но уменьшить температуру теплоносителя реально же?
Комментарий к новости:Отключение отопления задерживается, но к ремонту систем всё готово
Вера Кузнецова
29.05.24 10:29
Добрый день. Что значит убрать критерий "Дети Великой Отечественной войны"?! В возрасте 80 лет уже зубы не нужны? Пусть без зубов доживают? Почему такое не уважение? Добавить участников СВО, но не уб
Комментарий к новости:Андрей Чибис внёс на рассмотрение в областную Думу законопроекты о зубопротезировании и освобождении от транспортного налога участников СВО и их семей
-Правовая консультация (18+)Росреестр напоминает: о чем нужно знать дачникам, чтобы не стать нарушителями
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире16:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)16:30«Ландшафтный дизайнэто просто!». Познавательная программа, Сезон 2 (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Большинство россиян поддерживает распоряжение президента об индексации пенсий работающим пенсионерам-PRO Валюту (16+)В ходе сегодняшних торгов доллар США слабо укрепляется к евро, фунту и иене-PRO Энергетику (18+)На Серебрянской ГЭС-1 завершён капитальный ремонт гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 июня-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)В Минздраве РФ предложили обновить перечень профзаболеваний
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика